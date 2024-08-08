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Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede "Oh çok şükür" dedi

Erzurum'da kıskançlık nedeniyle cinayete kurban giden Kadriye Böçkün ile kızı Asude Böçkün'ü 14 yerinden bıçaklayan katil zanlısı Zülküf Böçkün'ün yargılanmasına başlandı. Mahkemede Kadriye Böçkün'ün telefonunda yapılan incelemede aldatma bulgusuna rastlanmadığının açıklanması üzerine, katil zanlısı Böçkün'ün "Oh çok şükür." dediği duyuldu

Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:47
Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede Oh çok şükür dedi

Erzurum'da kıskançlık nedeniyle eşi Kadriye Böçkün'ü (44) 22, kızı Asude Böçkün'ü (20) ise 14 yerinden bıçaklayıp öldüren Zülküf Böçkün (47), yargılandığı duruşmada, Ağır Ceza Mahkemesi başkanının, "Eşinin cebinde toplam 109 bin 664 adet bulgu incelenmiş ve dosyada adı geçen C.Y. isimli kişi arasında onun hangi gönül ilişkisine sahip olabileceği değerlendirilen resimli mesaj ses kaydı ve bunun gibi suç unsuruna rastlanmamıştır" beyanı üzerine "Ohh çok şükür." dedi. Olay sırasında evde bulunan ve ablası tarafından uyandırıldığını anlatan ailenin en küçük çocuğu A.H.B.'nin, "Ablam bana 'H. kalk ölmek üzereyim' dedi. Yüzü, gözü kan içindeydi. Daha sonra babam yerde yatan ablamın sırtına bıçak ile 2 kez daha vurdu." şeklindeki ifadeleri yürek burktu.

Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede Oh çok şükür dedi

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart gecesi meydana gelen olayda Zülküf Böçkün, eşi Kadriye Böçkün ile kızı Asude Böçkün'ü bıçakla öldürdü. Olaydan sonra kaçan Zülküf Böçkün, Çat ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Böçkün'ün 'Kadına ve üst soy veya alt soydan birine ya da eşe karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasına başlandı. Bugün hakim karşısında ifade veren Böçkün, yaptıkları nedeniyle 3 evladından, eşinin annesi, babası ve kendi ailesinden af diledi. Eşinin kendisini aldattığını düşünerek bıçakla yaraladığını söyleyen Böçkün, "Eşim tanımadığım bir erkekle görüşüyordu. Bu şahsın kim olduğunu sordum. Siyasetçi olduğunu ve kendisinin işi için çabaladığını söyledi. Ben de madem iyi niyetli birisi benim de görüşmeme gerek yok mu, dedim. Eşimle aramızda böyle bir konuşma geçti. Bu konuşmadan sonra bana, 'sen bana güven gerisine karışma', dedi. Yaşananları oğluma söyledim o da 'Gereksiz kıskançlıklar yapma' dedi. Ben de 'Saat 21.00'de arayan daha sonra geç saatlerde de arar. Bu da bizi rahatsız eder' dedim" ifadelerini kullandı.

Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede Oh çok şükür dedi

"NASIL ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"
Olay günü uyurken saat 23.50'de eşinin telefonunun çaldığını, hatta titreşimde olması nedeniyle deprem olduğunu zannettiğini ve çok korktuklarını belirten Zülküf Böçkün, "Eşime bu şahsın neden bu saatte aradığını sordum. Eşim de telefonu alarak odadan dışarı çıktı. Gece yarısı 4 çocuklu bir kadını kim, ne hakla arayabilir? O da 'Sen bana güven benim işimi yapacak' dedi. Eşime benden gizli işler yapınca aklıma kötü şeyler geldiğini söyledim. Eşim de bana 'Sen de erkek misin?' dedi ve yaptığımın erkeklik olmadığını söyledi. 'Sen beni öldüremezsin, sen bana kıyamazsın' dedi. Özellikle bana 'Nerede sende o yürek?' deyince sinirlendim. Yatak odasındaki derin dondurucunun üzerinde bıçak gördüm. Bıçağı alarak eşime doğru geldim, 'Şahsı ara konuşalım' dedim. Eşim de bana 'Gebersen de ölsen de aramayacağım. Benim işimi bozma benim valilikten atamama ilişkin yazım çıkmış' dedi. Ben de 'Öyleyse sen kötüsün' dedim ve 2-3 kez bıçakladığımı hatırlıyorum. Sonra yanıma sesleri duyan kızım Asude geldi. Elinde bıçak vardı. Bana 'Baba sen ne yaptın, Allah belanı versin, şerefsiz' diyerek bıçağı vurdu. Sonrasını ben kızımla olan durumu hatırlamıyorum. Sanırım ben o sırada cinnet geçirmiş olabilirim. Daha sonra mutfağa gidip ikinci bir bıçak aldığımı hatırlıyorum. Ancak bu bıçağı aldıktan sonra eşime veya çocuğuma vurduğumu hatırlamıyorum. Kızım elime vurup bıçak düşünce ben kızımı bıçakladım ancak kaç defa bıçakladım ve nasıl bıçakladım hatırlamıyorum. Ondan sonra eşim ve odaya gelen kız kardeşim Remziye birlikte odadan çıktılar. Ben bu andan sonrasını hatırlamıyorum. Evde kızım Asude ve en küçük oğlum vardı. Diğer çocuklarım Abdullah Hasan ve Harun Rize'ye gezmeye gitmişlerdi. Evde yoktu. Diyarbakır'da ikamet eden babam Abdullah ve kız kardeşlerim Remziye, Sevim, Rabia vardı. Bunlar dışında evde kimse yoktu. Olay öncesinde eşimin beni aldattığına ilişkin görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Ben ne yapsam eşim ve kızım geri gelmez. Olaydan etkilenen 3 çocuğum var, eşimin ailesi ve benim ailemden af diliyorum" diye konuştu.

Ağır Ceza Mahkemesi başkanının, "Eşinin cep telefonunda toplam 109 bin 664 adet bulgu incelenmiş ve dosyada adı geçen C.Y. isimli şahıs arasında herhangi bir gönül ilişkisi olabileceği değerlendirilen resim mesaj ses kaydı ve bunun gibi suç unsuruna rastlanılmamıştır" ifadesi üzerine "Oh çok şükür. Elhamdülillah. Onları öldürdüğüm için pişmanım ama elimden bir şey gelmez. Özellikle kızımdan dolayı Allah affetmeyecek beni biliyorum" dedi.

Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede Oh çok şükür dedi
Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede Oh çok şükür dedi

"ABLAM, BENİ UYANDIRIP, 'ÖLMEK ÜZEREYİM' DEDİ"
Olay gecesi yaşananları anlatan Kadriye-Zülküf Böçkün çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü A.H.B.'nin (13) ifadesi ise salondakileri gözyaşına boğdu. Uyurken ablası Asude'nin yanına gelip kendisini uyandırdığını söyleyen A.H.B., "Uyandığımda ablamın yüzü, gözü kan içindeydi. Ablam bana 'H. kalk ölmek üzereyim' dedi. Ben kalktım. Ablam yerde yüzüstü duruyordu. Ablam bana telefonunun şifresini ve sonrasında ambulansı aramamı söyledi. Ben bu sırada telefonu aldım Bedrettin dayımı aradım. Sonrasında ambulansı aradım. Daha sonra ablamın hiç hali kalmadığını gördüm. Boynundan yaralanmıştı, ben de oraya tampon yapmaya çalıştım.