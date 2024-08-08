Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede "Oh çok şükür" dedi

"NASIL ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Olay günü uyurken saat 23.50'de eşinin telefonunun çaldığını, hatta titreşimde olması nedeniyle deprem olduğunu zannettiğini ve çok korktuklarını belirten Zülküf Böçkün, "Eşime bu şahsın neden bu saatte aradığını sordum. Eşim de telefonu alarak odadan dışarı çıktı. Gece yarısı 4 çocuklu bir kadını kim, ne hakla arayabilir? O da 'Sen bana güven benim işimi yapacak' dedi. Eşime benden gizli işler yapınca aklıma kötü şeyler geldiğini söyledim. Eşim de bana 'Sen de erkek misin?' dedi ve yaptığımın erkeklik olmadığını söyledi. 'Sen beni öldüremezsin, sen bana kıyamazsın' dedi. Özellikle bana 'Nerede sende o yürek?' deyince sinirlendim. Yatak odasındaki derin dondurucunun üzerinde bıçak gördüm. Bıçağı alarak eşime doğru geldim, 'Şahsı ara konuşalım' dedim. Eşim de bana 'Gebersen de ölsen de aramayacağım. Benim işimi bozma benim valilikten atamama ilişkin yazım çıkmış' dedi. Ben de 'Öyleyse sen kötüsün' dedim ve 2-3 kez bıçakladığımı hatırlıyorum. Sonra yanıma sesleri duyan kızım Asude geldi. Elinde bıçak vardı. Bana 'Baba sen ne yaptın, Allah belanı versin, şerefsiz' diyerek bıçağı vurdu. Sonrasını ben kızımla olan durumu hatırlamıyorum. Sanırım ben o sırada cinnet geçirmiş olabilirim. Daha sonra mutfağa gidip ikinci bir bıçak aldığımı hatırlıyorum. Ancak bu bıçağı aldıktan sonra eşime veya çocuğuma vurduğumu hatırlamıyorum. Kızım elime vurup bıçak düşünce ben kızımı bıçakladım ancak kaç defa bıçakladım ve nasıl bıçakladım hatırlamıyorum. Ondan sonra eşim ve odaya gelen kız kardeşim Remziye birlikte odadan çıktılar. Ben bu andan sonrasını hatırlamıyorum. Evde kızım Asude ve en küçük oğlum vardı. Diğer çocuklarım Abdullah Hasan ve Harun Rize'ye gezmeye gitmişlerdi. Evde yoktu. Diyarbakır'da ikamet eden babam Abdullah ve kız kardeşlerim Remziye, Sevim, Rabia vardı. Bunlar dışında evde kimse yoktu. Olay öncesinde eşimin beni aldattığına ilişkin görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Ben ne yapsam eşim ve kızım geri gelmez. Olaydan etkilenen 3 çocuğum var, eşimin ailesi ve benim ailemden af diliyorum" diye konuştu.

Ağır Ceza Mahkemesi başkanının, "Eşinin cep telefonunda toplam 109 bin 664 adet bulgu incelenmiş ve dosyada adı geçen C.Y. isimli şahıs arasında herhangi bir gönül ilişkisi olabileceği değerlendirilen resim mesaj ses kaydı ve bunun gibi suç unsuruna rastlanılmamıştır" ifadesi üzerine "Oh çok şükür. Elhamdülillah. Onları öldürdüğüm için pişmanım ama elimden bir şey gelmez. Özellikle kızımdan dolayı Allah affetmeyecek beni biliyorum" dedi.