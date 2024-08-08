08 Ağustos 2024, Perşembe
Eşi ve kızını defalarca bıçaklayarak katletmişti! Mahkemede "Oh çok şükür" dedi
Erzurum'da kıskançlık nedeniyle cinayete kurban giden Kadriye Böçkün ile kızı Asude Böçkün'ü 14 yerinden bıçaklayan katil zanlısı Zülküf Böçkün'ün yargılanmasına başlandı. Mahkemede Kadriye Böçkün'ün telefonunda yapılan incelemede aldatma bulgusuna rastlanmadığının açıklanması üzerine, katil zanlısı Böçkün'ün "Oh çok şükür." dediği duyuldu
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:47