08 Ağustos 2024, Perşembe
Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
Her yıl 8 kez gerçekleşen ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru, 2024 yılında da merakla bekleniyor. Gözlem tutkunları, bu doğa olayının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini ve en iyi gözlem saatlerini araştırıyor. Peki, Perseid Meteor Yağmuru ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte bu yılki meteor yağmuru hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:43