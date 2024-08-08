Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tarihte gökyüzünde en fazla meteorun görülebileceği saatlerde Ay, ilk dördün evresinde olacak ve gece yarısından önce batmış olacak. Bu durum, gökyüzünü daha karanlık hale getirerek meteor yağmurunu gözlemlemek için ideal bir ortam yaratacak.