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Haberler Galeri Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Her yıl 8 kez gerçekleşen ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru, 2024 yılında da merakla bekleniyor. Gözlem tutkunları, bu doğa olayının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini ve en iyi gözlem saatlerini araştırıyor. Peki, Perseid Meteor Yağmuru ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte bu yılki meteor yağmuru hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:43
Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi? 2024 Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Her yıl heyecanla beklenen Perseid Meteor Yağmuru, bu yıl da gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bilim insanları, bu eşsiz gökyüzü şöleninde saatte 100'e yakın meteorun görülebileceğini tahmin ediyor. Peki, bu etkileyici doğa olayı 2024'te Türkiye'den izlenebilecek mi? Perseid Meteor Yağmuru hakkında detaylar burada...

Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi? 2024 Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

2024 Yılında Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

2024 yılında gökyüzünde gerçekleşecek en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2024 Gök Olayları Yıllığı'nda yer alan bilgilere göre 14 Temmuz'da başlayacak ve 1 Eylül'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında gökyüzü meraklıları, saatte 75 ila 100 adet meteor gözlemleyebilecek.

Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi? 2024 Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Perseid Meteor Yağmuru En Yoğun Ne Zaman Görülecek?

Perseid Meteor Yağmuru'nun en yoğun olduğu dönem, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.

Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi? 2024 Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tarihte gökyüzünde en fazla meteorun görülebileceği saatlerde Ay, ilk dördün evresinde olacak ve gece yarısından önce batmış olacak. Bu durum, gökyüzünü daha karanlık hale getirerek meteor yağmurunu gözlemlemek için ideal bir ortam yaratacak.

Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi? 2024 Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Perseid Meteor Yağmurunun Kaynağı: Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı

Perseid Meteor Yağmuru'nun kaynağı, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'dır. Bu kuyruklu yıldızdan ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları, atmosferimize girerek görkemli bir meteor yağmuru oluşturur. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, 26 kilometre çapında bir çekirdeğe sahip olup, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor.