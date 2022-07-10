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Görüntüler Türkiye'den! Yüzünü yıkamak istedi hayatının şokunu yaşadı! Banyosundaki manzara dehşete düşürdü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.07.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 11:19
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Görüntüler Türkiye’den! Yüzünü yıkamak istedi hayatının şokunu yaşadı! Banyosundaki manzara dehşete düşürdü

Olay, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülaydın Tüfek (49) isimli vatandaş, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada davetsiz bir misafirle karşılaştı.

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Görüntüler Türkiye’den! Yüzünü yıkamak istedi hayatının şokunu yaşadı! Banyosundaki manzara dehşete düşürdü

Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Görüntüler Türkiye’den! Yüzünü yıkamak istedi hayatının şokunu yaşadı! Banyosundaki manzara dehşete düşürdü

Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Görüntüler Türkiye’den! Yüzünü yıkamak istedi hayatının şokunu yaşadı! Banyosundaki manzara dehşete düşürdü

"ÖLDÜRMEYE KIYAMADIM"
Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.

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Görüntüler Türkiye’den! Yüzünü yıkamak istedi hayatının şokunu yaşadı! Banyosundaki manzara dehşete düşürdü

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.