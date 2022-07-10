Görüntüler Türkiye’den! Yüzünü yıkamak istedi hayatının şokunu yaşadı! Banyosundaki manzara dehşete düşürdü

"ÖLDÜRMEYE KIYAMADIM"

Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.