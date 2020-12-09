Eş aramak için karla kaplı arazide dolaşıyordu! Ormanın hayaleti böyle görüntülendi

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkasya vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazideki gezintisi kameraya yansıdı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, nesli tehlike altındaki hayvanla ilgili, "Kış dönemi üreme zamanları olduğundan kendilerini daha görünür hale getiriyorlar. Bu görüntüleme de o zamana denk gelmiş" ifadelerini kullandı.