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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eş aramak için karla kaplı arazide dolaşıyordu! Ormanın hayaleti böyle görüntülendi Eş aramak için karla kaplı arazide dolaşıyordu! Ormanın hayaleti böyle görüntülendi
Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için
"ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkasya vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazideki gezintisi kameraya yansıdı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, nesli tehlike altındaki hayvanla ilgili, "Kış dönemi üreme zamanları olduğundan kendilerini daha görünür hale getiriyorlar. Bu görüntüleme de o zamana denk gelmiş" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 09.12.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 08:44
Gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki
"Kafkas vaşağı" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok yaban hayvanının yaşadığı Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları
, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor.
Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için
"ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkasya vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazideki gezintisi kameralara yansıdı.
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı açıklamada,
"Kuzeydoğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi" kapsamında, bölgede nesli tehlike altındaki vaşaklarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. GENELDE GÜNDÜZ GÖRÜNMÜYORLAR
Vaşakların yaşam biçimden bahseden Çoban,
"Vaşaklar, ormanın hayaleti olarak bilinen çok hassas hayvanlardır. Gece avlandıkları, gündüz dinlendikleri için genelde gündüz vakitlerinde görülmüyor. Kış dönemi üreme zamanları olduğundan kendilerini daha görünür hale getiriyorlar. Bu görüntüleme de o zamana denk gelmiş." diye konuştu.