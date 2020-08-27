Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kendisini reddettiğim Yılmaz, bana mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor. Benimle birlikte olmak istediğini belirterek, her gece resmime bakıp uyuduğunu ve evime gelip benimle birlikte olacağı yönünde mesajlar atıyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Aynı zamanda idare soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin."