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Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rabia Karakaya, aynı hastanede çalışan hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından, tacize uğradığını iddia etti. Başında geçenleri sosyal medya hesabı üzerinde duyuran Karakaya'nın imdadına hemen yetkililer yetişti. Olayın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 14:59
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Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erzurum atatürk üniversitesi'nde görev yapan hemşire rabia karakaya (26), aynı hastanede çalışan hasta bakıcı Bilal Yılmaz hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. tacizler devam edince de sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan paylaşım yaparak, yardım istedi.

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Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor

Hemşire Rabia Karakaya'nın iddiasına göre, 2014 yılında göreve başladığı hastanede hasta bakıcı Bilal Yılmaz ile tanıştı. Aynı klinikte çalıştığı Yılmaz genç kıza, arkadaşlık teklifinde bulundu.

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Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor

Karakaya ise kabul etmedi. Ardından da çalıştığı kliniği değiştirdi. Ancak Yılmaz geçen mayıs ayından itibaren hemşireye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Rabia Karakaya savcılık ile polise şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Tüm bunlara rağmen Bilal Yılmaz tacizlerini sürdürdü. Hemşire Karakaya da yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Karakaya paylaşımında şunları ifade etti:

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Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor

"Altı yıldır sağlık çalışanıyım ve tek başına ayakları üzerinde duran bir kadınım. Hasta bakıcı Yılmaz ile işe başladığım 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum için kliniğimi değiştirdim.

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Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kendisini reddettiğim Yılmaz, bana mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor. Benimle birlikte olmak istediğini belirterek, her gece resmime bakıp uyuduğunu ve evime gelip benimle birlikte olacağı yönünde mesajlar atıyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Aynı zamanda idare soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin."