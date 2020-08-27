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Erzurum'u karıştıran taciz iddiası! Sosyal medya bunu konuşuyor
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rabia Karakaya, aynı hastanede çalışan hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından, tacize uğradığını iddia etti. Başında geçenleri sosyal medya hesabı üzerinde duyuran Karakaya'nın imdadına hemen yetkililer yetişti. Olayın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı.
Giriş Tarihi: 27.08.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 14:59
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