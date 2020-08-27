BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin cuma kampanyaları sürpriz ürünlerle dolu. Waffle makinesinin dikkat çektiği BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda, bambu stand ve tabanlı fincan seti, 3'lü bambu stantlı kapaklı baharatlık, cam set üstü ocak, 3 parça granit set, 30 parça çatal ve kaşık bıçak takımı, 5 parça çelik tencere seti gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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