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Haberler Galeri BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin cuma kampanyaları sürpriz ürünlerle dolu. Waffle makinesinin dikkat çektiği BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda, bambu stand ve tabanlı fincan seti, 3'lü bambu stantlı kapaklı baharatlık, cam set üstü ocak, 3 parça granit set, 30 parça çatal ve kaşık bıçak takımı, 5 parça çelik tencere seti gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 17:08
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BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? Merakla beklenen BİM cuma indirimleri belli oldu. 28 Ağustos kampanyalarını araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Televizyondan masa örtüsüne, saklama kabından TV sehpasına, metal modern zebra sandalyeden tramboline birbirinden farklı ürünler cuma kampanyaları ile satışa çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)
• USB - Video
• Class A enerji tüketimi
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• ATV Analog Tuner
• 3 x HDMI
• LED Teknolojisi
• Picture Wizard

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BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

Naturalove
7 Parça Seramik Çerezlik Set

• 6 adet küçük boy çerezlik
• 1 adet büyük boy çerezlik

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BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

Chef's
Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler

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BİM'den waffle makinesi sürprizi! BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

LAV
3'lü Uzun Meşrubat Bardağı

• 295 cc