Erzurum'da nefes kesen görüntüler: Ayı ile burun buruna geldi, kış uykusundan uyanmış
Erzurum'un İspir ilçesinde kuş gözlemi için araziye çıkan profesyonel dağcı Bülent Erkan, kış uykusundan yeni uyanmış bir boz ayı ile burun buruna geldi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, Erkan'ın soğukkanlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.
Erzurum'da doğa tutkunlarını korkutan bir olay yaşandı. İspir ilçesinin sarp arazilerinde kuş gözlemi yapan profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın karşısına bir anda karşısında dev bir boz ayı çıktı.
KIŞ UYKUSUNDAN YENİ UYANMIŞ
Kış uykusundan yeni uyandığı anlaşılan ayının saldırganlaşabileceği o kritik anlarda ise dağcı, tecrübesiyle olası bir facianın önüne geçti.
SOĞUKKANLILIĞI HAYATINI KURTARDI
Panik yapmadan kontrollü bir şekilde geri çekilen Erkan, bir yandan da bağırarak ayıyı bulunduğu alandan uzaklaştırmayı başardı.
SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Tehlikeli anlar saniye saniye kameraya yansırken, olay doğada dikkatli olmanın ve vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında doğru tepki vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
1. Doğada bir ayıyla karşılaşıldığında ne yapılmalı? Asla arkaya bakmadan koşulmamalıdır. Sakin kalınmalı, ayıyla göz teması kurmadan yavaşça geri gidilmeli ve yüksek sesle (bağırarak) varlığınız belli edilmelidir.
2. Ayılar neden bu dönemde daha tehlikeli? Kış uykusundan yeni uyanan ayılar hem çok aç hem de yavrularını koruma içgüdüsüyle daha agresif olabilirler.
3. Dağcı bu durumda ne yaptı? Kaçmak yerine yerini koruyup geri çekilerek ve yüksek ses çıkararak ayının alanından uzaklaşmasını sağladı.