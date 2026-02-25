Erzurum'da doğa tutkunlarını korkutan bir olay yaşandı. İspir ilçesinin sarp arazilerinde kuş gözlemi yapan profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın karşısına bir anda karşısında dev bir boz ayı çıktı.

Kış uykusundan yeni uyandığı anlaşılan ayının saldırganlaşabileceği o kritik anlarda ise dağcı, tecrübesiyle olası bir facianın önüne geçti.

Panik yapmadan kontrollü bir şekilde geri çekilen Erkan, bir yandan da bağırarak ayıyı bulunduğu alandan uzaklaştırmayı başardı.

Tehlikeli anlar saniye saniye kameraya yansırken, olay doğada dikkatli olmanın ve vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında doğru tepki vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Doğada bir ayıyla karşılaşıldığında ne yapılmalı? Asla arkaya bakmadan koşulmamalıdır. Sakin kalınmalı, ayıyla göz teması kurmadan yavaşça geri gidilmeli ve yüksek sesle (bağırarak) varlığınız belli edilmelidir.

2. Ayılar neden bu dönemde daha tehlikeli? Kış uykusundan yeni uyanan ayılar hem çok aç hem de yavrularını koruma içgüdüsüyle daha agresif olabilirler.

3. Dağcı bu durumda ne yaptı? Kaçmak yerine yerini koruyup geri çekilerek ve yüksek ses çıkararak ayının alanından uzaklaşmasını sağladı.