Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

Türkiye 6 Şubat günü 9 saat arayla 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Aramam kurtarma çalışmalarının ilk günden itibaren başladığı asrın felaketinde 8. güne ulaşıldı. Hala enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşların olması herkese umut aşılıyor. Mucize olarak anılan depremzedeler enkaz altında kaç gün aç susuz yaşayabilir? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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