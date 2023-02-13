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Haberler Galeri Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

Türkiye 6 Şubat günü 9 saat arayla 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Aramam kurtarma çalışmalarının ilk günden itibaren başladığı asrın felaketinde 8. güne ulaşıldı. Hala enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşların olması herkese umut aşılıyor. Mucize olarak anılan depremzedeler enkaz altında kaç gün aç susuz yaşayabilir? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:32
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Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

Türkiye 6 Şubat günü 9 saat arayla 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Aramam kurtarma çalışmalarının ilk günden itibaren başladığı asrın felaketinde 8. güne ulaşıldı. Hala enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşların olması herkese umut aşılıyor. Depremzedeler enkaz altında kaç gün aç susuz yaşayabilir? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

Yüzyılın felaketinin 8. gününde de enkaz başlarında umutlu bekleyiş zamana karşı yarış sürüyor.

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Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

177 SAATLİK YAŞAM MÜCADELESİ

177 saat sonra bir mucizeye daha tanıklık edildi. Hatay'da Kormaz Apartmanı'nın enkazında kalan Derya Akdoğan depremden 8 gün sonra yaralı olarak çıkarıldı.

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Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.