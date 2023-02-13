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İşte Adıyaman'ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isimden o noktada Marmara depremi (İstanbul) uyarısı: 7'nin üzerinde deprem olacak ama...

Son dakika haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Etkilenen illerden biri de Adıyaman. A Haber muhabiri Esra Keskin, Adıyaman'daki fay hattının izini sürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Dr. Gülsen Uçarkuş, o noktadan hayati açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 16:55
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İşte Adıyaman’ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isimden o noktada Marmara depremi İstanbul uyarısı: 7’nin üzerinde deprem olacak ama...

Türkiye'nin yaşadığı "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Adıyaman’ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isimden o noktada Marmara depremi İstanbul uyarısı: 7’nin üzerinde deprem olacak ama...

A Haber muhabiri Esra Keskin Adıyaman'da fay kırıklarının şehrin ortasından evlerin adeta altından geçtiği noktadan bölgedeki son durumu aktardı.

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İşte Adıyaman’ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isimden o noktada Marmara depremi İstanbul uyarısı: 7’nin üzerinde deprem olacak ama...

"500 YILDIR ÜSTÜNDE DEPREM OLMADI"

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Dr. Gülsen Uçarkuş o noktadan kritik açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz İTÜ Jeoloji bölümünden ekip arkadaşlarımızla TÜBİTAK projemiz çevresinde geçen seneden beri bu fayı çalışıyoruz. Burası bir sismik boşluktu tabiri caizse. 500 yıldır üstünde deprem olmayan bir fay koluydu.

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İşte Adıyaman’ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isimden o noktada Marmara depremi İstanbul uyarısı: 7’nin üzerinde deprem olacak ama...

Dolayısıyla bu Gölbaşı'ndan gelip şehrin içine devam eden bir fay olduğunu biliyorduk. Ama bu depremle birlikte tam olarak nereden kırıldığını görebiliyoruz.

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İşte Adıyaman’ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isimden o noktada Marmara depremi İstanbul uyarısı: 7’nin üzerinde deprem olacak ama...

Görüyorsunuz pembe apartmanın altından geçiyor fayın bir kolu. Bir kolu diyorum çünkü Gölbaşı tabiri caizse aşure gibi. Yani bu göl ve gölün kenarındaki alüvyon zemin üzerinde kurulmuş bir ilçe. Fay tam bu ilçenin altından geçiyor.