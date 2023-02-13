İşte Adıyaman'ı yıkan FAY KIRIKLARI! Uzman isimden o noktada Marmara depremi (İstanbul) uyarısı: 7'nin üzerinde deprem olacak ama...

Görüyorsunuz pembe apartmanın altından geçiyor fayın bir kolu. Bir kolu diyorum çünkü Gölbaşı tabiri caizse aşure gibi. Yani bu göl ve gölün kenarındaki alüvyon zemin üzerinde kurulmuş bir ilçe. Fay tam bu ilçenin altından geçiyor.