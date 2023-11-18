Engin - Dilan Polat’ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

İnternet sitelerinde yer alan habere göre, Gün'ün ifadesinde verdiği bilgiler şöyle: "Tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir."

Polat ailesinin şirketlerinden Rise And Shine'in satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" diye konuştu.