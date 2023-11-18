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Haberler Galeri Engin - Dilan Polat'ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

Engin - Dilan Polat'ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebeciliğini yapan ve tutuklu durumda bulunan Ahmet Gün, çiftin yüz milyonlarca liralık para trafiğini deşifre etti. İnternetten yapılan satışların gerçek dışı olduğunu ifade eden tutuklu muhasebeci, "dolgu fatura" düzenlendiğini ve hayali satışların parasının kaynağının yasa dışı bahis ya da bir başka kara para aklama yöntemi olabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 08:43
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Engin - Dilan Polat’ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklu bulunan muhasebecisi Ahmet Gün, etkinlik pişmanlık kapsamında savcılığa ifade verdi. Aynı zamanda avukat da olan Gün, sahte faturalarla ilgili ayrıntıları da savcılığa aktardı. Polat'ların milyonlarca liralık "dolgu fatura" düzenlediğini anlatan Ahmet Gün, internet alışveriş sitelerinden yapılmış görünen satışların da gerçek dışı olduğunu söyledi.

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Engin - Dilan Polat’ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

Gün'ün etkin pişmanlıktan yararlanmak için şimdilik yüzeysel bilgiler verdiği tahmin ediliyor. Savcılık bu bilgileri yeterli bulmadı ve Gün tahliye edilmedi. Gün, Silivri'den Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi.

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Engin - Dilan Polat’ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

ŞİRKET GÜN'ÜN KIZINA AİT
Polat çiftinin soruşturmasında kritik isimlerden Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan yararlanarak konuşmaya karar verdi. Polat ailesinin muhasebe işlerini yapan avukat Ahmet Gün, savcının karşısına çıktı.

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Engin - Dilan Polat’ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

Polat ailesinin sahte fatura çevriminde yer alan şirketlerden BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gün'ün kızına aitti. Bu şirketin kurucu sahibinin ise Ahmet Gün'ün kızı B.N.G. olduğu ortaya çıkmıştı. Gün, etkinlik pişmanlık için ifade verirken, kızına ait firmanın sahte fatura kestiğini anlattı.

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Engin - Dilan Polat’ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

İnternet sitelerinde yer alan habere göre, Gün'ün ifadesinde verdiği bilgiler şöyle: "Tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir."

Polat ailesinin şirketlerinden Rise And Shine'in satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" diye konuştu.