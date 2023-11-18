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Haberler Galeri Bartın'daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu

Bartın'daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşmasının 3'üncü günü başladı. Faciada ocaktaki ilk müdahaleyi yapan maden işçisi Hasan Özkanca, "Eksi 350 kotundaki sol tarafta duman çok yoğundu, ama sağ tarafta çok duman yoktu, ben de oraya doğru gittim. Orada 4-5 arkadaşımız vardı, hepsinin nabzı vardı, onlara müdahale etmeye başladım. Hiçbirinde yanık yoktu, sadece yüzleri kapkaraydı. Hiçbiri maskelerini takamamıştı. Kıyafetlerinde bile bir sıkıntı yoktu" dedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 08:54
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Bartın’daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturmada, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Bartın’daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, müdür yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

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Bartın’daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu

Yöneticiler hakkında ayrıca 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi.

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Bartın’daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu

Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi. Davanın 5'inci duruşması, önceki gün başladı. Önceki günkü duruşmada, patlama sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, tanık olarak dinlendi. Duruşmanın 3'üncü günü de Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunda başladı.

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Bartın’daki maden faciası | Yaralılara ilk müdahaleyi yapan işçi konuştu

'METAN GAZI YOKTU, ÇOK YOĞUN KARBONMONOKSİT VARDI'
Mahkemede tanık olarak dinlenen maden işçisi Hasan Özkanca, patlama anında eksi 250 kotunda olduğunu ve eksi 350 kotuna inerek, bütün yaralılara ve hayatını kaybedenlere ilk müdahaleyi yaptığını söyledi.