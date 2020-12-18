Cuma mesajları... Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılına gelmiş, öğle vakti cemaatle kılınması farz olan namazdır. Cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebrikleri için en çok kullanılan araçlardan biri de cuma mesajlarıdır. Resimli ve yazılı cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medya ve SMS aracılığıyla paylaşılıyor. İşte sizler için derlediğimiz dualı, güzel sözlü ve resimli cuma mesajları...