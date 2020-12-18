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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri En iyi cuma mesajları 2020: Dualı, güzel sözlü, resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar... En iyi cuma mesajları 2020: Dualı, güzel sözlü, resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar... Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde en çok tercih edilen araçlardan biri. Öğle vakti kılınan cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden güzel sözlü cuma mesajlarını araştırıyor. Bu günün hayırlara vesile olmasını dileyen vatandaşlar için en güzel cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte dualı, güzel sözlü, en iyi resimli cuma mesajları... Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:10
Cuma mesajları... Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılına gelmiş, öğle vakti cemaatle kılınması farz olan namazdır. Cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebrikleri için en çok kullanılan araçlardan biri de cuma mesajlarıdır. Resimli ve yazılı cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medya ve SMS aracılığıyla paylaşılıyor. İşte sizler için derlediğimiz dualı, güzel sözlü ve resimli cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR DUALI CUMA MESAJLARI
● Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
● Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar
● Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
● Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
● Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" hakkımızda en hayırlı kilitleri aç... Cumamız bayram tadında olsun inşallah...
● Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.
● Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
● Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte "AF" diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.