En güzel tatil yerleri Türkiye | Tatile çıkmak isteyenler dikkat! Bu liste tam size göre

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a kadar 17 ilde 19 adet ekoturizm rotası hazırlandığından bahseden OGM Genel Müdürü Karacabey, "Ormanlar; odunundan, bitkilerinden ve hayvanlarından faydalandığımız bir kaynak olmanın yanında, insan ruhuna, psikolojisine de hizmet eder konuma geldi. Halkımız son iki aydan fazla süredir evlerinde kalarak büyük özveri gösteriyor. Doğaya aşık bir insan için evde durmak zor gelebilir. Biliyoruz ki ormanda yürümeyi, koşmayı çok özledi vatandaşlarımız. Biraz daha sabır diyoruz. Bu zor günler geçtiğinde ve normalleşme süreçleri ile birlikte bu yaz halkımızı, kuş seslerinin yaprak sesine karıştığı, uçsuz bucaksız ormanlarımıza bekliyoruz" dedi.