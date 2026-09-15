Sesinden etkilendi, ustası oldu! Emekli öğretmenin tutkusu mesleğe dönüştü

Kayseri'de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Seyfi Günay, meslek yıllarında tanıştığı neyin sesinden ve yapımından etkilenerek bu alana yöneldi. Emekli olduktan sonra ney yapımına başlayan Günay, 31 yıldır Selçuklu döneminden kalma Hunat Hatun Külliyesi'nde kamışlara şekil veriyor.

Kayseri'de yaşayan 71 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Seyfi Günay'ın ney ile başlayan ilgisi, yıllar içinde ustalığa dönüştü. Meslek yıllarında konservatuvar eğitimi alan Günay, burada önce mey üflemeye başladı. Daha sonra neyin sesinden ve yapımından etkilenerek bu alana yönelen Günay, emekli olduktan sonra ney yapımına başladı. Yaklaşık 31 yıldır ney ustalığını sürdüren Günay, Selçuklu döneminde yaptırılan Hunat Hatun Külliyesi'nde kamışlara şekil vererek mesleğini sürdürüyor.

"NEYİN SESİ VE YAPIM AŞAMALARI BENİ ETKİLEDİ" Neyin sesinden ve yapım sürecinden etkilenerek bu işe başladığını anlatan Günay, "Emekli öğretmenim. Bu işi de yaklaşık 30-31 yıldır yapıyorum. Daha önce konservatuvara gittim. Orada halk müziğinde bulundum, mey üfledim. Meyden sonra ise neye geçtim ve o günden bugüne uğraşıyoruz. Ben sınıf öğretmeni olarak 30 yıl çalıştım. Ondan sonra emekli oldum ve ney yapmaya başladım" dedi.

Ney yapımının hassas bir iş olduğunu belirten Günay, "Neyin yapılması çok ince bir iş. Neylerde bir perdeyi yanlış açtığın zaman o ney tamamen gitmiştir. Bir de neylerin zamanında kesilmesi gerekiyor. Erken kesilen kamışlar pek sağlıklı olmaz" ifadelerini kullandı.

Günay, ney sevgisinin kendisini bu mesleğe bağladığını belirterek, "Tabi ben bu işi önceden de seviyordum. Neyin sesi, yapım aşamaları beni etkiledi ve bu işe o şekilde girdik, bir daha da çıkamadık." diye konuştu.

NEYLERİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERDİ Kayseri'de bu işi yapan ilk kişilerden biri olduğunu belirten Günay, ürettiği neyleri Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiğini söyledi. Günay, "Kayseri'de bu işi ilk önce ben yapmaya başladım. Türkiye'nin her tarafına gönderiyordum. Hatta valimiz ve daha önceki valilerimiz bizi Avusturya'da Kültür ve Kitap Fuarı'na gönderdiler. Neyi orada da tanıttım" ifadelerini kullandı.