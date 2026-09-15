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Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Salça, sos ve menemen hazırlığının hızlandığı bu dönemde domates soymak mutfakta zaman alabiliyor. Oysa profesyonel mutfaklarda kullanılan pratik bir teknikle kabukları saniyeler içinde gevşetmek mümkün. Bir kesik, kaynar su ve buzlu su yeterli oluyor.

Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor 1

Domatesin bol olduğu bu dönemde mutfaklarda da hazırlık telaşı başladı. Kışlık sos ve salçaların yanı sıra menemen için de tezgahlarda kilolarca domates yer alıyor. Ancak bu hazırlıkların en uğraştırıcı kısmı, domateslerin kabuklarını ayırmak olabiliyor. Bıçakla tek tek soyulan domateslerde hem zaman kaybı yaşanıyor hem de etli kısımdan gereksiz parçalar ayrılabiliyor. Oysa mutfaklarda uzun süredir kullanılan basit bir yöntem, bu işi oldukça kolaylaştırıyor.

Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor 2

DOMATESLERİ BIÇAKLA SOYMAYA GEREK KALMIYOR

Yöntemin temelinde domatesin kabuğunu kısa süreli ısıyla gevşetmek bulunuyor. Bunun için öncelikle domatesin alt kısmına bıçakla küçük bir çarpı işareti atılıyor. Burada kesinin derin olması gerekmiyor. Kabuğun hafifçe çizilmesi yeterli. Ardından domates kaynar suya bırakılıyor.

Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor 3

Domatesin çeşidi ve olgunluk derecesine göre süre değişebilse de genellikle 10 ila 20 saniye arasında beklemek yeterli oluyor. Kabuğun kesilen bölümden kıvrılmaya başladığı görüldüğünde domates sudan çıkarılıyor.

Bu aşamada süreyi gereğinden fazla uzatmamak önem taşıyor. Amaç domatesi pişirmek değil, yalnızca kabuğu gevşetmek.

Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor 4

UYGULAMASI BİRKAÇ ADIMDA TAMAMLANIYOR

Adım
Yapılacak işlem
1
Domatesin alt kısmına küçük bir çarpı işareti atın.
2
Domatesi kaynar suya yaklaşık 10-20 saniye bırakın.
3
Kabuk kıvrılmaya başlayınca sudan çıkarın.
4
Domatesi hemen soğuk veya buzlu suya alın.
5
Soğuyan domatesin kabuğunu parmaklarınızla soyun.
Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor 5

MİCHELİN YILDIZLI ŞEFTEN DE BENZER TEKNİK

Bu yöntem yalnızca ev mutfaklarında kullanılan pratik bir çözüm değil. Profesyonel mutfaklarda da domates kabuğunu kolayca ayırmak için tercih ediliyor. Great British Chefs'te yer alan bilgilere göre Michelin yıldızlı şef Galton Blackiston, farklı tarif ve tekniklerinde domatesleri yaklaşık 10 veya 15 saniye haşlamayı öneriyor.

Buradaki amaç domatesi pişirmekten çok kabuk ile etli kısmın arasındaki bağı gevşetmek. Ardından soğuk suyla yapılan şoklama işlemiyle domatesin daha kolay işlenmesi sağlanıyor.

Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor 6

SOS VE ÇORBALARDA DAHA PÜRÜZSÜZ SONUÇ VERİYOR

Domates kabuğunun çıkarılması özellikle pürüzsüz bir kıvamın istendiği tariflerde fark yaratabiliyor. Sos, çorba ve pürelerde kabuk parçalarının ağızda hissedilmesi istenmeyen bir sonuç oluşturabiliyor.

Kabuğu soyulan domates ise bu tür tariflerde daha homojen bir yapı elde edilmesine yardımcı oluyor. Özellikle çok sayıda domatesin kullanıldığı hazırlıklarda yöntem, bıçakla tek tek soyma işlemine göre önemli bir kolaylık sağlıyor.

Domates soyma derdini bitiren yöntem! Bir kesik, kaynar su ve buzlu suyla anında ayrılıyor 7

DOMATES SOYARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Yöntemin başarılı olması için birkaç noktaya dikkat etmek yeterli:

  • Domatesin altındaki kesiyi çok derin atmayın.
  • Kaynar suda gereğinden uzun bekletmeyin.
  • Kabuğun kıvrılmaya başladığını gördüğünüzde domatesi çıkarın.
  • Kaynar sudan sonra doğrudan soğuk veya buzlu suya alın.
  • Domates tamamen soğuduktan sonra kabuğu parmaklarınızla ayırın.
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