Domatesin bol olduğu bu dönemde mutfaklarda da hazırlık telaşı başladı. Kışlık sos ve salçaların yanı sıra menemen için de tezgahlarda kilolarca domates yer alıyor. Ancak bu hazırlıkların en uğraştırıcı kısmı, domateslerin kabuklarını ayırmak olabiliyor. Bıçakla tek tek soyulan domateslerde hem zaman kaybı yaşanıyor hem de etli kısımdan gereksiz parçalar ayrılabiliyor. Oysa mutfaklarda uzun süredir kullanılan basit bir yöntem, bu işi oldukça kolaylaştırıyor.

Yöntemin temelinde domatesin kabuğunu kısa süreli ısıyla gevşetmek bulunuyor. Bunun için öncelikle domatesin alt kısmına bıçakla küçük bir çarpı işareti atılıyor. Burada kesinin derin olması gerekmiyor. Kabuğun hafifçe çizilmesi yeterli. Ardından domates kaynar suya bırakılıyor.

Bu aşamada süreyi gereğinden fazla uzatmamak önem taşıyor. Amaç domatesi pişirmek değil, yalnızca kabuğu gevşetmek.

Domatesin çeşidi ve olgunluk derecesine göre süre değişebilse de genellikle 10 ila 20 saniye arasında beklemek yeterli oluyor. Kabuğun kesilen bölümden kıvrılmaya başladığı görüldüğünde domates sudan çıkarılıyor.

MİCHELİN YILDIZLI ŞEFTEN DE BENZER TEKNİK

Bu yöntem yalnızca ev mutfaklarında kullanılan pratik bir çözüm değil. Profesyonel mutfaklarda da domates kabuğunu kolayca ayırmak için tercih ediliyor. Great British Chefs'te yer alan bilgilere göre Michelin yıldızlı şef Galton Blackiston, farklı tarif ve tekniklerinde domatesleri yaklaşık 10 veya 15 saniye haşlamayı öneriyor.

Buradaki amaç domatesi pişirmekten çok kabuk ile etli kısmın arasındaki bağı gevşetmek. Ardından soğuk suyla yapılan şoklama işlemiyle domatesin daha kolay işlenmesi sağlanıyor.