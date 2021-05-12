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Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları

Arefe günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Gelişini "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" diye sevinçle karşılanan, on bir ayın sultanı Ramazan oruç ibadetiyle geçirildi. Şimdi de, "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" diyerek hüzünle uğurlanacak Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve resimli mesajları sizler için bir araya getirdik. İşte resimli ve en güzel 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 09:38
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Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları

Bir çok hikmeti ihtiva eden ve oruç ayı olan Ramazan-ı Şerif'e bugün veda edilecek. "Merhaba Ya Şehr-i Ramazan!" diyerek her yıl sevinçle karşılanan Ramazan ayı şimdi de "Elveda Ya Şehr-i Ramazan!" diyerek uğurlanacak. Bayram arefesinde en güzel mesajları sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. Bizde sizler için en yeni içerikleri sayfamızda derledik. İşte resimli ve en güzel 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları...

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Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2021

* Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

* Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

* Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

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Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları

* Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

* En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.

* Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

* Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle. En güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla.

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Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları

* Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.

* Bugünün feyiz ve bereketi üzerimizden eksik olmasın. Niyetlerimiz makbul, amellerimiz kabul olsun #arefe günümüz kutlu olsun.

* Kalbimizde Ramazan'a veda etmenin hüznü ve Bayram'a kavuşmanın neşesi.Vefat eden sevdiklerimiz başta olmak üzere, hepimiz için rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş diliyoruz.

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Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları

* Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

* Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. sozadresi.com Arefe gününüz kutlu olsun.

* Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.