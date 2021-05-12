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Elveda Ya Şehr-i Ramazan! Arefe günü mesajları 2021! En güzel ve resimli Ramazan Bayramı arife günü mesajları
Arefe günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Gelişini "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" diye sevinçle karşılanan, on bir ayın sultanı Ramazan oruç ibadetiyle geçirildi. Şimdi de, "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" diyerek hüzünle uğurlanacak Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ve resimli mesajları sizler için bir araya getirdik. İşte resimli ve en güzel 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 09:38
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