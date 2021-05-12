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Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?
Teravih namazı bugün kılınacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bugün veda ediyoruz. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'ın son gününde en çok merak edilenlerden biri de teravih namazı oldu. Teravih namazının hangi gün sona ereceği ile ilgili sorgular arttı. Peki, bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 09:17Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 09:17