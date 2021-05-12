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Haberler Galeri Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?

Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?

Teravih namazı bugün kılınacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bugün veda ediyoruz. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'ın son gününde en çok merak edilenlerden biri de teravih namazı oldu. Teravih namazının hangi gün sona ereceği ile ilgili sorgular arttı. Peki, bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 09:17
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Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?

Bugün teravih namazı var mı? Yirmi rekat olan teravih namazı erkekler ve kadınlar için sünnettir. Ramazan ayına özel olan teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir. Pandemi nedeniyle bu sene de teravih namazı evlerde idrak edildi. Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs Arefe gününde teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...

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Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

2021 Ramazan ayının son teravih namazı 11 Mayıs Salı günü kılındı. Teravih namazı arefe günü yani bugün kılınmayacak.

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Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır.

* Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

* Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

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Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?

* İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

* Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

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Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Diyanet son teravih namazı ne zaman, hangi gün?

* Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

* Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.