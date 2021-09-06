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Eliyle yakaladığı timsahın midesinden çıktı! O bile bu kadarını beklemiyordu

Son zamanlarda ormanda ilkel malzemeler ile hayatlarını sürdürme videoları trendlere girerken, eliyle timsah yakalayan çocuklar gözlerine inanamadı. YouTube'da yabancı bir kanalda iki arkadaş yakaladıkları timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar onları bile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 13:51
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Eliyle yakaladığı timsahın midesinden çıktı! O bile bu kadarını beklemiyordu

YouTube'da River Delicious adlı kanalın sahipleri ilginç videolara imza atıyor.

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Eliyle yakaladığı timsahın midesinden çıktı! O bile bu kadarını beklemiyordu

İlkel malzemelerle ormanda yaşam mücadelesi veren iki arkadaş avladıkları ilginç hayvanları yiyerek görenleri şaşırtıyor.

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Eliyle yakaladığı timsahın midesinden çıktı! O bile bu kadarını beklemiyordu

Son olarak elleriyle timsah yakalayan iki arkadaş timsahın midesini temizlemek için kolları sıvarken hayatlarının şokunu yaşadılar.

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Eliyle yakaladığı timsahın midesinden çıktı! O bile bu kadarını beklemiyordu
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Eliyle yakaladığı timsahın midesinden çıktı! O bile bu kadarını beklemiyordu