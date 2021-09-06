Eliyle yakaladığı timsahın midesinden çıktı! O bile bu kadarını beklemiyordu

Son zamanlarda ormanda ilkel malzemeler ile hayatlarını sürdürme videoları trendlere girerken, eliyle timsah yakalayan çocuklar gözlerine inanamadı. YouTube'da yabancı bir kanalda iki arkadaş yakaladıkları timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar onları bile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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