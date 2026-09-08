Ronaldo hayranlığı oğlunun ismine yansıdı! Bir çocuğu daha olursa bu kez babasının ismini verecek

Diyarbakır'da yaşayan 37 yaşındaki inşaat işçisi Recep Karakaş, bir ay önce dünyaya geldiği oğluna dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Karakaş, "Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında olduğu için bu ismi verdim. Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan 'Jose Dinis Aveiro' koyacağım" dedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 37 yaşındaki Recep Karakaş, 2015'te 34 yaşındaki Leyla Karakaş ile hayatını birleştirdi. Mustafa ve Asel Irmak isimli iki çocuğunun ardından çiftin bir ay önce bir erkek çocuğu daha dünyaya geldi. Baba Karakaş, üçüncü çocuğuna hayranı olduğu Al Nassr'ın golcüsü Portekizli Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi.

AİLESİ KARŞI ÇIKTI, O RONALDO İSMİNDEN VAZGEÇMEDİ Ailesi ve çevresinin karşı çıkmasına rağmen Ronaldo isminden vazgeçmediğini belirten Karakaş, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. 3 çocuğum var. İlk çocuğumun ismi Mustafa'dır. Ben ismini Ronaldo koyacaktım ancak kısmet olmadı. Mustafa koyduk. İkincisini koyacaktım, kız oldu. Ona Asel Irmak ismini verdim. 3'üncü çocuğum oldu. Onun ismini Cristiano Ronaldo koydum. Onun merhametinden dolayı, Filistin'e yardım ettiği ve her zaman Müslümanların yanında, garibanların yanında olduğundan dolayı bu ismi verdim. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Karakaş, dördüncü çocuğunun erkek olması halinde de Ronaldo'nun babasının ismini vereceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan 'Jose Dinis Aveiro' koyacağım. Şu an kimse tepki vermedi ama ailem biraz karşı çıktı. 'Bu ne biçim isim' dediler, ben de bundan başka isim vermeyeceğimi söyledim. Benim gönlümde Ronaldo geçiyorsa Ronaldo'dur. Yani bir tane Ronaldo gibi biri daha gelse, yine de Ronaldo koyacağım. Ben Ronaldo'dan vazgeçmeyeceğim." Çocuklarının da Ronaldo hayranı olduğunu söyleyen Karakaş, "Çocuklarımda da Ronaldo sevgisi var. Kızım çok Ronaldo hastası. İki çocuğum da Ronaldo hayranı" ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN TEK İSTEĞİ İMZALI FORMA En büyük hayalinin Cristiano Ronaldo'dan imzalı bir forma olduğunu belirten Karakaş, "Ronaldo'nun bütün maçlarını çocuklarımla izliyorum. Al Nassr'da oynuyor. Yine de onu izliyorum. 'Kırmızı Şeytanlar'da, yani Manchester United'da oynadığından beri onun maçlarını takip ediyorum. O yüzden çocuklarımın ona benzemesini istiyorum" dedi. Al Nassr maçlarını çocuklarıyla birlikte izlediklerini belirten Karakaş, "Al Nassr maçı olduğu zaman ben ve çocuklarım beraber maçını izliyoruz. Aynı sevinci beraber yaşıyoruz. Ronaldo'dan bir isteğim var. Sadece bir imzalı formasını istiyorum. Ronaldo beni maçına çağırırsa ben seve seve giderim. Çocuklarımla beraber giderim" şeklinde konuştu.

"OĞLUM RONALDO GİBİ MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ OLSUN" Çocuklarının Ronaldo ile ilgili ürünlere de ilgi gösterdiğini anlatan Karakaş, "Mesela çocuklar da forma istiyor, top istiyor. Ronaldo'nun resimleri üzerinde olan şeyleri istiyorlar. Ona bir hayranlıkları var. Ronaldo resmi olmayan bir şey aldığımda acayip tepki alıyorum. Çocuklarım kızıyor ve küsüyorlar" ifadelerini kullandı.