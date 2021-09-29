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Elazığ'da "yetişmez" diyenlere inat başladı! Tropikal lezzetleri buraya taşıdı

Elazığ'da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti. Ürün vermeye başlayan kiwanonun yanı sıra diğer tropikal meyvelerin tohumlarını da eken Tanyıldızı, "Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı" dedi.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:42
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Elazığ’da yetişmez diyenlere inat başladı! Tropikal lezzetleri buraya taşıdı

Kentte yaşayan 3 çocuk babası Telha Tanyıldızı, Harput bölgesindeki Gökçebağlar köyünde bulunan arazilerini hobi bahçesine çevirmeye karar verdi. Ata tohumu aramaya başlayan Tanyıldızı, İpekyolu Gençlik Merkezi'nce tohum tedarik edildiğini öğrendi.

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Elazığ’da yetişmez diyenlere inat başladı! Tropikal lezzetleri buraya taşıdı

Başvuru yapan Tanyıldızı, Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesini istedi. Tanyıldızı, Gençlik Merkezi'nce tedarik edilen kiwanoyu bahçesinde yetiştirdi. Küçük ve dikenli dış yapısıyla dikkat çeken meyvenin dışında bahçesinde güz yemişi, dağ çileği ve goji berry gibi tropik meyveler de yetiştiren Tanyıldızı'nın hedefi; kiwano meyvesinin tohumlarını diğer çiftçilere dağıtıp gelir kapısı açmak ve daha farklı tropikal meyvelerin tohumlarını alarak yetiştirmek.

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Elazığ’da yetişmez diyenlere inat başladı! Tropikal lezzetleri buraya taşıdı

İlerleyen yıllarda farklı tropikal meyveler yetiştireceğini belirten Tanyıldızı, şunları söyledi:

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Elazığ’da yetişmez diyenlere inat başladı! Tropikal lezzetleri buraya taşıdı

"Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı. Meyveye dönüştükten sonra 'faydaları ne olabilir' diyerek araştırma gereği duydum.

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Elazığ’da yetişmez diyenlere inat başladı! Tropikal lezzetleri buraya taşıdı

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, cilde, saç sağlığına, prostat ve idrar yolu enfeksiyonlarına faydalı olduğunu ve yüksek miktarda C vitamini içerdiğini gözlemledim. Bu tohumların Harput bölgesinde verimli olduğunu gördükten sonra çevre köylere ve çiftçilerimize dağıtımını yapacağım.