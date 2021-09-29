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Elazığ'da "yetişmez" diyenlere inat başladı! Tropikal lezzetleri buraya taşıdı
Elazığ'da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti. Ürün vermeye başlayan kiwanonun yanı sıra diğer tropikal meyvelerin tohumlarını da eken Tanyıldızı, "Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı" dedi.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:41Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:42