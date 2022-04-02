Edirne'deki 4 kişilik aile katliamında flaş gelişme! Katil zanlısının babasından dikkat çeken sözler: 40 yıllık komşularım

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişiyi, evde bulunan 1 milyon tl değerindeki altınlar için öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Berk E. nin Çorlu'da yaşayan babası M.E.'ye ulaşıldı. Baba M.E., elde edilen delillerin aksine oğlunun katil olamayacağını savundu. M.E. o gün yaşananları anlattı. "Oğlum sütten çıkmış ak kaşık değil, fakat katil de değil. Oğlumu kendi ellerimle karakola ben götürdüm. 40 yıllık komşularımızı öldürmekle suçlandığını öğrenince beynimden vuruldum. Oğlum Adliye'ye getirilirken başımı önümde görünce " Baba başını dik tut, ben senin yüzünü kızartacak hiç bir şey yapmadım" dedi. Buna inanmak istiyorum" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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