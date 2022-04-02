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Edirne'deki 4 kişilik aile katliamında flaş gelişme! Katil zanlısının babasından dikkat çeken sözler: 40 yıllık komşularım

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişiyi, evde bulunan 1 milyon tl değerindeki altınlar için öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Berk E. nin Çorlu'da yaşayan babası M.E.'ye ulaşıldı. Baba M.E., elde edilen delillerin aksine oğlunun katil olamayacağını savundu. M.E. o gün yaşananları anlattı. "Oğlum sütten çıkmış ak kaşık değil, fakat katil de değil. Oğlumu kendi ellerimle karakola ben götürdüm. 40 yıllık komşularımızı öldürmekle suçlandığını öğrenince beynimden vuruldum. Oğlum Adliye'ye getirilirken başımı önümde görünce " Baba başını dik tut, ben senin yüzünü kızartacak hiç bir şey yapmadım" dedi. Buna inanmak istiyorum" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:30
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Edirne’deki 4 kişilik aile katliamında flaş gelişme! Katil zanlısının babasından dikkat çeken sözler: 40 yıllık komşularım

Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde1 milyon lira değerindeki altınlar için gerçekleştiği iddia edilen katliam; hayvancılıkla uğraşan Güner ailesinin her gün düzenli olarak bıraktığı sütleri kooperatife bırakmadığının fark edilmesiyle ortaya çıkmıştı.

Süt Toplama Birliği Başkanı aynı zamanda köy muhtarı Mustafa Korucu, Güner Ailesi'nin sütleri getirmediğini görünce önce Mehmet Güner'i ardından Anıl Güner'i telefonla aradı. Muhtar Korucu Güner ailesine ulaşamayınca birlik çalışanını eve gönderdi.

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Edirne’deki 4 kişilik aile katliamında flaş gelişme! Katil zanlısının babasından dikkat çeken sözler: 40 yıllık komşularım

Güner Ailesi'nin evine ulaştığında kapı önündeki kan izlerini fark eden birlik çalışanı, avluya girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Anıl Güner evin giriş kapısında dede Mehmet Güner aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde Mehmet Güner yatak odasında, eşi Filiz Güner mutfakta vurulmuş halde bulundu.

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Edirne’deki 4 kişilik aile katliamında flaş gelişme! Katil zanlısının babasından dikkat çeken sözler: 40 yıllık komşularım
Olayın hemen ardından harekete geçen Jandarma timleri büyük bir titizlikle katliamla ilgili tüm detayları titizlikle incelemeye aldı. Katliamla ilgili her senaryoyu değerlendiren dedektifler önce cinayetin aile içinde yaşanmış olabileceği ihtimalinde durdu. Bu iddia evin oğlu Anıl Güner'in otopsi raporuyla tamamen çürüdü.
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Edirne’deki 4 kişilik aile katliamında flaş gelişme! Katil zanlısının babasından dikkat çeken sözler: 40 yıllık komşularım
Yapılan incelemede Anıl Güner'in olay sırasında kahvede olduğu eve geldiğinde katil ya da katillerle karşılaştığı, aralarında uzun süre boğuşma yaşadığı, yüzünün defalarca evdeki pencere ve duvarlara vurulduğu ve yüzünde derin kesiklerin oluştuğu, boynuna bir el, göğsüne ise 4 el toplamda 5 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
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Edirne’deki 4 kişilik aile katliamında flaş gelişme! Katil zanlısının babasından dikkat çeken sözler: 40 yıllık komşularım

AYAKKABI VE TAKMA DİŞ BULUNDU
Evin oğlu Anıl Güner'in sosyal medya hesaplarından ve çevresindekilere "Elinde 1 milyon değerinde altını olduğunu" söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Jandarma cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceğini düşünerek soruşturmayı bu yöne kaydırdı.