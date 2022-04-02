02 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?

Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?

Orucu bozan durumlar, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkan vatandaşlar, 2022 Ramazan ayının ilk orucuna bugün niyet etti. Ramazan ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de orucu bozan durumlar oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan durumlar açıklandı. Peki, ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:54
  • 1
  • 20
Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?

Diyanet orucu bozan durumlar neler? Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucu bazı durumlarda bozuluyor. Orucu bozacak veya oruca zarar verecek durumlardan kaçınmak isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Diyanet tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı? İşte orucu bozan durumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?

AĞZI SUYLA ÇALKALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

  • 3
  • 20
Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

  • 4
  • 20
Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken sigara dumanına maruz kalan vatandaşlar orucun bozulup bozulmadığını araştırıyor. Konu hakkında Diyanet, "Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer." yanıtını verdi.

Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.

  • 5
  • 20
Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?

YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).