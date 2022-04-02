02 Nisan 2022, Cumartesi
Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?
Orucu bozan durumlar, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkan vatandaşlar, 2022 Ramazan ayının ilk orucuna bugün niyet etti. Ramazan ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de orucu bozan durumlar oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan durumlar açıklandı. Peki, ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:54
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