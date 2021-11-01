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Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi

Ankara'da bir rezidansın 15. katından atlayarak yaşamını yitiren Eda Nur Kaplan'ın ölümünden 1 hafta önce bir gece kulübünde yer aldığı görüntüler, dava dosyasına eklendi. Eğlence mekanının güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde Eda Nur Kaplan ve Ablası Güler Kaplan arasındaki tartışma dikkat çekti. İşte yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:51
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Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi

Eda Nur Kaplan'ın ölümünün ardından hazırlanan iddianamede, intiharından bir hafta önce cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle Yusuf G. ve Mehmet A. ile ilgili 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından en az 18 sene hapis cezası istendi.

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Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi

MESAJLAR TARTIŞMA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENECEK

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına Kaplan'ın ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi.

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Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi

Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı.

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Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi

Olay sonrası hazırlanan iddianamede Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi.

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Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi

ABLASINDAN KURTULMA ÇABASI DİKKAT ÇEKTİ

Sonrasında Kaplan ile Yusuf G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.'nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.'nin ve Mehmet A.'nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.