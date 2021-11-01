Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi

Eda Nur Kaplan'ın ölümünün ardından hazırlanan iddianamede, intiharından bir hafta önce cinsel istismarda bulunduğu sebebiyle Yusuf G. ve Mehmet A. ile ilgili 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından en az 18 sene hapis cezası istendi.



