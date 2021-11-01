01 Kasım 2021, Pazartesi
Eda Nur Kaplan davası: Dikkat çeken görüntüler dava dosyasına eklendi
Ankara'da bir rezidansın 15. katından atlayarak yaşamını yitiren Eda Nur Kaplan'ın ölümünden 1 hafta önce bir gece kulübünde yer aldığı görüntüler, dava dosyasına eklendi. Eğlence mekanının güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde Eda Nur Kaplan ve Ablası Güler Kaplan arasındaki tartışma dikkat çekti. İşte yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:51
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