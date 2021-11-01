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Haberler Galeri Komodo ejderi avladığı geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın gerçek yüzü

Komodo ejderi avladığı geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın gerçek yüzü

Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında gösterilen komodo ejderinin hamile geyiği canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi gerçek yüzünü gün yüzüne çıkaran olayda ormanlık alanda hamile bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiğin karnındaki yavrusunu çıkartarak onu da yedi.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 17:10
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Komodo ejderi avladığı geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın gerçek yüzü

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan bir video vahşi doğanın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Komodo ejderinin geyik avı görenleri dehşete düşürdü.

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Komodo ejderi avladığı geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın gerçek yüzü

Ormanlık alanda geyik avlayan komodo ejderi avının hamile olmasına aldırış etmeden yemeye başladı.

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Komodo ejderi avladığı geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın gerçek yüzü

Geyiğin karnından yavrusunu çıkartan komodo ejderi yavruyu da yedi. Dehşet dolu anlar ise böyle görüntülendi.

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Komodo ejderi avladığı geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın gerçek yüzü
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Komodo ejderi avladığı geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın gerçek yüzü