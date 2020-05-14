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Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
Eczacılar Günü mesajları... Bugün 14 Mayıs Eczacılar Günü... Koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanlarının yanı sıra virüsle mücadelede büyük fedakarlık gösteren bir diğer çalışanlar olan eczacılar için kutlanan bu özel gün için en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. Hem kısa hem de anlamlı Eczacılar Günü mesajları ve sözlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte bu özel gün derlediğimiz en güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları...
Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 09:51
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