Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

ECZACILAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun...