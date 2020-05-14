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Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

Eczacılar Günü mesajları... Bugün 14 Mayıs Eczacılar Günü... Koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanlarının yanı sıra virüsle mücadelede büyük fedakarlık gösteren bir diğer çalışanlar olan eczacılar için kutlanan bu özel gün için en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. Hem kısa hem de anlamlı Eczacılar Günü mesajları ve sözlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte bu özel gün derlediğimiz en güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 09:51
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Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl kutlanan Eczacılar Günü, bugün de mesajlar ve sözler paylaşılarak kutlanacak. Eczacılık görevini yerine getiren bireyleri onurlandırmak adına kutlanan bu özel gün için paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. İşte en güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlama mesajları...

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Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

ECZACILAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun...

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Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların '' Eczacılık Bayramını '' kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

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Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

Ülkemizdeki eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Gününü kutlarız!

Tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun...

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Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların "eczacılık günü" nü en içten dileklerimle kutluyorum.