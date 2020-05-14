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Haberler Galeri 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...

14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...

A101 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. A101 marketlerin bu haftaki kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler bulunuyor. Televizyondan cep telefonuna, rattan ve metal oturma gruplarından yatarlı ve asklı salıncak çeşitlerine, amortisörlü bisikletten ışıklı scooter'a kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. A101'in merakla beklenen perşembe indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 09:21
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14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...

Yeni haftada geçerli olacak merakla beklenen A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımladı. Harika ürünlerle donatılmış olan A101 14 Mayıs kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. A101 114 Mayıs kataloğunu incelediğimizde yeni kampanya dönenimde muhteşem fırsat ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Bunlar arasında teknolojik ürünler, bahçe ürünleri, mobilya ürünleri, tekstil, gıda ve bakım ürünleri bulunuyor. İşte A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...

TOSHIBA 43L2863DAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

-Dahili HD uydu alıcılı

-1 adet Scart girişi

-3 adet HDMI girişi

-2 adet USB girişi

-Netflix * Wlan

-Vestel servis güvencesinde 3 yıl garanti

-Full HD

-Dahili wi-fi

-Bluetooth

-Smart TV

-Youtube / Netflix

-Ücretsiz montaj

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14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...

- 12 MP + 2 MP Al arka kamera

- 8 MP ön kamera

- Qualcomm" Snapdragon 439 8 çekirdekli işlemci

- Arka parmak izi okuyucu

- Anroid 9 Pie işletim bazlı MIUI 10 arayüzü

- 5000 mah yüksek kapasiteli pil

- 18 W quick charge 3.0 desteği, USB Type-C

- 6.22" HD + Damla ekran

- 4 GB Ram

- 64 GB Dahili hafıza

- 2 yıl Xiaomi Türkiye garantisi

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14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...
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14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...