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Haberler Galeri Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri

Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri

Babalar Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 20 Haziran'da kutlanacak. Hayatı boyunca ailesine tüm imkanlarını seferber eden, özverili, koruyucu ve sahiplenici babalarımıza sevgimizi ifade etmek için kutlanan Babalar Günü'ne özel en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte duygusal, resimli, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 16:50
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Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri

Babalar Günü mesajları burada! Hayatımıza varlıkları ile değer katan, bizlere güç veren, inanç ve değerlerimizi şekillendiren, toplumun temel yapı taşını oluşturan babalarımızı onurlandırmak adına her yıl Babalar Günü kutlanıyor. Bu özel günde hediyenin yanına küçük bir not bırakmak isteyen vatandaşlar en güzel mesajları araştırmaya başladı. İşte duygusal, resimli, kısa ve öz 2021 Babalar Günü mesajları ve sözleri...

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Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri

2021 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

- Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...

- Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

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Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri

- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

- Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun...

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Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri

- İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen koca yürekli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

- Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, hem hayattaki hem de yoldaki en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!

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Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri

- Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam...

- Zor zamanlarımda varlığından güç alırım, saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim babacığım. İyi ki Sen varsın... Babalar günün kutlu olsun.