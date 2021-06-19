19 Haziran 2021, Cumartesi
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Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri
Babalar Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 20 Haziran'da kutlanacak. Hayatı boyunca ailesine tüm imkanlarını seferber eden, özverili, koruyucu ve sahiplenici babalarımıza sevgimizi ifade etmek için kutlanan Babalar Günü'ne özel en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte duygusal, resimli, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 19.06.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 16:50
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