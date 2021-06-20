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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor

Dahileri zorlayan zeka testi sosyal medyayı salladı. İnternette dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki maskesiz adamı bulabilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 20.06.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 08:05
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor

1. Adamın karısı hangisi?

Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor

2. Hangisi hapiste yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?

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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor

3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?

Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor

4. Hangisi yalan söylüyor?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor

5. Oyuncağı kim çaldı?

Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)