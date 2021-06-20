20 Haziran 2021, Pazar
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
Dahileri zorlayan zeka testi sosyal medyayı salladı. İnternette dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki maskesiz adamı bulabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 20.06.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 08:05
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor
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Dahileri bile zorlayan zeka testi! Bu testi çok az insan çözebiliyor