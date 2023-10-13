Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!

Sirke ve su karışımı: Sirke, duşakabin camlarını temizlemek için etkili bir doğal temizleyicidir. Eşit oranda su ve beyaz sirke karışımı hazırlayın ve bu karışımı sprey şişesine doldurun. Duşakabin camlarına püskürtün ve bir süre beklettikten sonra bir mikrofiber bez veya yumuşak bir süngerle silerek temizleyin. Son olarak bol suyla durulayın.