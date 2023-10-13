Çayını döken pişman olur! Kullanım alanı saymakla bitmiyor: Her derde deva! Saç, göz, yara...

Çay Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, çayı içtikten sonra demlikte kalan artık çayı genellikle çöpe atarız. Bu alışkanlığı değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü demlikte kalan çay, pek çok fayda sağlayabilir. Bu çayı atmak yerine kullanmanın yaratıcı yolları vardır. İşte demlikte kalan çayın şaşırtıcı faydaları ve alternatif kullanımları...