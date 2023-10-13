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Çayını döken pişman olur! Kullanım alanı saymakla bitmiyor: Her derde deva! Saç, göz, yara...

Çay Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, çayı içtikten sonra demlikte kalan artık çayı genellikle çöpe atarız. Bu alışkanlığı değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü demlikte kalan çay, pek çok fayda sağlayabilir. Bu çayı atmak yerine kullanmanın yaratıcı yolları vardır. İşte demlikte kalan çayın şaşırtıcı faydaları ve alternatif kullanımları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:58
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Çayını döken pişman olur! Kullanım alanı saymakla bitmiyor: Her derde deva! Saç, göz, yara...

Çay, Türk toplumunun vazgeçilmez içeceği olarak bilinir. Günlük yaşamımızın her anında karşımıza çıkar ve birçok kişi için bir ritüel haline gelmiştir. Ancak, çayı içtikten sonra demlikte kalan artık çayın pek çok faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte çap çöpünün saymakla bitmeyen faydaları...

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Çayını döken pişman olur! Kullanım alanı saymakla bitmiyor: Her derde deva! Saç, göz, yara...

SAÇA PARLAKLIK KATIYOR

Mat görünümlü bir saçınız varsa artık bu duruma üzülmeyin. Duş aldıktan sonra demlikte kalan ılık çayla saçınızı durulayın. Düzenli kullanımda saçınıza kattığı ışıltıyı fark edeceksiniz.

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Çayını döken pişman olur! Kullanım alanı saymakla bitmiyor: Her derde deva! Saç, göz, yara...

KÖTÜ AYAK KOKUSUNU ÖNLÜYOR

Demlikteki çayı uygun bir leğene koyduktan sonra 10 dakika ayaklarınızı içinde bekletin. Bu yöntem kötü ayak kokusunu önleyecektir.

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Çayını döken pişman olur! Kullanım alanı saymakla bitmiyor: Her derde deva! Saç, göz, yara...

DERİ YARALARINI TEMİZLER

Antibiyotik görevi gören çayı bir pamuk yardımıyla yaralarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca balık ya da soğan kokusu kalan ellerinizi de çaydanlıkta kalan çayla yıkadığınızda bu ağır kokuların geçmesini sağlayabilirsiniz.

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Çayını döken pişman olur! Kullanım alanı saymakla bitmiyor: Her derde deva! Saç, göz, yara...

GÖZ PANSUMANI

Çay göz çapaklanmasına da çok iyi gelmektedir. Kaynamış çayı küçük bir kabın içine koyduktan sonra gözünüzü buhara denk gelecek şekilde tutun. Bir süre sonra gözünüzdeki çapakların yok olduğunu göreceksiniz.