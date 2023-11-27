Durdurulamaz denilen Napolyon'a Türk tokadı! Cezzar Paşa 62 günde adeta delirtti!
Napolyon'un Mısır'ı işgal girişimine karşı direnen Bosnalı Cezzar Ahmed Paşa'nın yaşam öyküsü, tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Akka'yı Napolyon'a dar eden Osmanlı paşası Bosnalı Cezzar Ahmed Paşa'nın stratejileri, tarih sahnesinde unutulmaz bir zaferi beraberinde getirdi. İşte Napolyon'u delirten Türk zaferi...
Giriş Tarihi: 27.11.2023
14:48
Akka'nın surlarını kuşatarak Napolyon'u mağlup eden bu Osmanlı paşasının stratejileri, tarih sahnesinde unutulmaz bir zaferi beraberinde getirdi. Cezzar Ahmed Paşa, 62 gün süren etkileyici savunmasıyla General Napoleon Bonaparte'ı yenilgiye uğratarak, Mısır'ın işgalini durdurarak tarihi bir direniş sergiledi. Bu olay, Napolyon'u hayal kırıklığına uğratan ve öfkeye sürükleyen bir Türk zaferi olarak tarih sayfalarında yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransız İhtilali'nin getirdiği dönemde General Bonapart, iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra gözünü Mısır ve Suriye'ye çevirdi. Kendisinin ifadelerine göre, İstanbul'u dünyanın merkezi olarak görmek ve Şark'la Garp'ı birleştirmek gibi görüşler, aslında daha önceki Helenistik dünya kurma modelinden esinlenmişti.
Piramitler Savaşı ve Mısır'ın İşgali
Piramitler Savaşı, Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Mısır'ın işgali ve General Bonapart'ın bu topraklarda yerleşmesiyle önemli bir dönemi simgeliyor. Bonapart, Mısırlılara ve ulemasına eşitlik mesajları verirken, İslam medeniyetine olan saygısını ifade etti. Ancak, bu idealler Mısır'da gerçekleşmedi ve Bonapart, Yavuz Sultan Selim'den beri bırakılan Memluk beylerini Piramitler Savaşı'nda mağlup etti. Ancak Mısır'ın yönetimi belirsizdi ve kısa süre sonra Britanya'nın eline geçti.
Rosetta Taşı'nın Keşfi ve Eski Mısır Hiyerogliflerinin Çözülmesi
Mısır'ın Fransa tarafından işgali, adeta ülkenin yeniden keşfi olarak sunuldu. General Bonapart, yanında birçok bilim insanıyla gelerek Mısır'ın fauna, flora ve tarihi eserlerini detaylı bir şekilde belgeledi. Bu işgalin önemli sonuçlarından biri, Raşid (Rosetta) mevkiinde ünlü Rosetta Taşı'nın bulunmasıydı. Üç dilde yazılmış bu metin, eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesine olanak sağladı.
Suriye'ye Doğru Hareket: Yafa ve Akka
General Bonapart, 1799'da Suriye'ye doğru hareket etti. Bu süreçte karşılaştığı önemli merkezlerden biri Yafa oldu. Ancak Yafa'nın Fransız ordusu tarafından işgali, katliam ve halkın tacizine yol açtı. Akka'ya geçişinde ise Cezzar Ahmed Paşa'nın sert ve adil yönetimiyle uzun bir savaşla karşılaştı. Paşa, Bonapart'ı durdurarak kuşatmayı sona erdirdi.