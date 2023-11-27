Durdurulamaz denilen Napolyon’a Türk tokadı! Cezzar Paşa 62 günde adeta delirtti!

Piramitler Savaşı ve Mısır'ın İşgali

Piramitler Savaşı, Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Mısır'ın işgali ve General Bonapart'ın bu topraklarda yerleşmesiyle önemli bir dönemi simgeliyor. Bonapart, Mısırlılara ve ulemasına eşitlik mesajları verirken, İslam medeniyetine olan saygısını ifade etti. Ancak, bu idealler Mısır'da gerçekleşmedi ve Bonapart, Yavuz Sultan Selim'den beri bırakılan Memluk beylerini Piramitler Savaşı'nda mağlup etti. Ancak Mısır'ın yönetimi belirsizdi ve kısa süre sonra Britanya'nın eline geçti.