Afet bölgesi Rize’de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Akşam saatlerinde arkadaşıyla oturduğu sırada yağmurun şiddetini artırması nedeniyle evi terk ettiklerini anlatan Suiçmez, "Babamın evine gittim. Gece geri dönecektim ama izin vermediler. Oturma odası olarak kullandığım yerin sabah toprak altında kaldığını gördüm. Evde büyük hasar oluşmuş. Sürekli burada oturduğum için evde kalsam belki ben de toprak altında kalacaktım." dedi.