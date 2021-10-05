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Afet bölgesi Rize'de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu
Afet bölgesi ilan edilen Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Köy yolları ve tarım arazileri zarar görürken heyelan nedeniyle 2 katlı evin salonu toprakla doldu. Zemin katının bir kısmının yıkılması üzerine ev sahibi Eyüp Suiçmez, çökme yaşanmaması için demir ve odun kullanarak önlem aldı. İşte Rize'de son durum...
Giriş Tarihi: 05.10.2021 13:42Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 13:42