05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Afet bölgesi Rize'de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Afet bölgesi Rize'de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Afet bölgesi ilan edilen Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Köy yolları ve tarım arazileri zarar görürken heyelan nedeniyle 2 katlı evin salonu toprakla doldu. Zemin katının bir kısmının yıkılması üzerine ev sahibi Eyüp Suiçmez, çökme yaşanmaması için demir ve odun kullanarak önlem aldı. İşte Rize'de son durum...

Giriş Tarihi: 05.10.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 13:42
  • 1
  • 20
Afet bölgesi Rize’de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sebebiyle bir evde hasar meydana geldi, köy yolları ve tarım arazileri zarar gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Afet bölgesi Rize’de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Çayeli ilçesine bağlı Latifli köyünde, Eyüp Suiçmez'e ait iki katlı evin arkasında yağışa bağlı meydana gelen toprak kayması nedeniyle evin duvarı yıkıldı.

  • 3
  • 20
Afet bölgesi Rize’de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Olayda evin oturma odası olan bölümü toprakla doldu.

  • 4
  • 20
Afet bölgesi Rize’de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Suiçmez, gazetecilere, yaklaşık iki ay önce etkili olan yağmurda aynı bölgede heyelan olduğunu söyledi.

  • 5
  • 20
Afet bölgesi Rize’de şiddetli yağış! Heyelanda oturma odası toprakla doldu

Akşam saatlerinde arkadaşıyla oturduğu sırada yağmurun şiddetini artırması nedeniyle evi terk ettiklerini anlatan Suiçmez, "Babamın evine gittim. Gece geri dönecektim ama izin vermediler. Oturma odası olarak kullandığım yerin sabah toprak altında kaldığını gördüm. Evde büyük hasar oluşmuş. Sürekli burada oturduğum için evde kalsam belki ben de toprak altında kalacaktım." dedi.