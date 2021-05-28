Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler

İki yıl önce San Diego kıyılarında tanımlanamayan bir uçan cismin Pasifik Okyanusu'na iniş yaptığını gösteren görüntüler, saatte 260 kilometreden daha yüksek hızda seyahat eden ve savaş gemisini kuşatan 14 kadar UFO'yu gösteren askeri radar tarafından desteklendi.