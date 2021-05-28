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Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler

Son dakika haberi... ABD tarafından son dönemde sıklıkla dile getirilen UFO iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Görüntüler eşliğinde UFO iddialarını üst perdeye taşıyan bir olay daha yaşandı. ABD Donanması'na bağlı savaş gemisindeki denizciler, radardaki görüntüyü gördüklerinde gözlerine inanamadı. Saatte 260 kilometreyi aşan hızlarıyla 14 tanımlanamayan nesne, savaş gemisinin etrafına üşüştü. İşte o görüntüler

Giriş Tarihi: 28.05.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 12:42
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Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler

İki yıl önce San Diego kıyılarında tanımlanamayan bir uçan cismin Pasifik Okyanusu'na iniş yaptığını gösteren görüntüler, saatte 260 kilometreden daha yüksek hızda seyahat eden ve savaş gemisini kuşatan 14 kadar UFO'yu gösteren askeri radar tarafından desteklendi.

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Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler

ASKERİ RADARIN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI
Bu ayın başlarında, araştırmacı film yapımcısı Jeremy Corbell, Temmuz 2019'da USS Omaha'da ABD Donanması denizcileri tarafından gözlemlenen ve okyanusun üzerinde havada süzülen dairesel bir nesnenin görüntülerini yayınladı

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Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler
Corbell Perşembe günü aynı olayın başka bir videosunu yayınladı. Bu görüntüler, Omaha'da denizciler tarafından izlenen askeri radarları gösteriyor.
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Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler

SAVAŞ GEMİSİNİN ETRAFINI ÇEVİRDİLER
Mystery Wire web sitesine göre, video klipte görülen radar, savaş gemisinin çevresini saran 14 adede kadar tanımlanamayan nesneyi gözler önüne serdi.

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Dünyayı şoke eden olay! ABD Donanması'nın etrafını sardılar! İşte o görüntüler
Omaha'daki denizciler nesneleri gözlemledi ve iki farklı radar sistemi kullanarak hızlarını ölçtü. Nesnelerden biri 138 deniz mili hızında uçtu, bu saatte 250 kilometre hızdan fazla olduğu anlamına geliyor.