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Diyarbakır'da petrol müjdesi bölge halkını sevindirdi: "Buğday, arpa ektiğimiz yerden fışkırdı"

Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla heyecanlandıklarını söyledi. Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu. Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek" dedi.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:34
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Diyarbakır'da petrol müjdesi bölge halkını sevindirdi: Buğday, arpa ektiğimiz yerden fışkırdı
Diyarbakır'da bulunan 2 petrol kuyusunun bölgedeki istihdamı arttırması bekleniyor.
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Diyarbakır'da petrol müjdesi bölge halkını sevindirdi: Buğday, arpa ektiğimiz yerden fışkırdı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
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Diyarbakır'da petrol müjdesi bölge halkını sevindirdi: Buğday, arpa ektiğimiz yerden fışkırdı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Akoba-1 kuyusu ile Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyularından petrol çıkarılması kentte sevinç yaşattı.
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Diyarbakır'da petrol müjdesi bölge halkını sevindirdi: Buğday, arpa ektiğimiz yerden fışkırdı
Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan ise 3 bin varil petrol elde edileceği bildirildi.
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Diyarbakır'da petrol müjdesi bölge halkını sevindirdi: Buğday, arpa ektiğimiz yerden fışkırdı

GÜNLÜK ÜRETİM 43 BİN 300 VARİLE ULAŞTI

TPAO'nun Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yaklaşık 70 sondajda 37 bin 500 varil petrol elde ediliyor.