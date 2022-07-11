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Dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor! Ayasofya'nın karşısında bulundu | Kazdıkça tarih çıkıyor

İstanbul Fatih'te Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalan Ayasofya'nın karşısında Yerebatan Sarnıcı'nın hemen yanında yer alan ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sırasında Osmanlı'da mahalle olduğu düşünülen yapı kalıntıları ve Bizans dönemine ait duvarlar bulundu.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 14:34
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Dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor! Ayasofya’nın karşısında bulundu | Kazdıkça tarih çıkıyor

Osmanlı Devleti döneminde de korunan insanlık tarihinin en önemli eserlerinden Milyon Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar 2019 yılında başlamıştı.

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Dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor! Ayasofya’nın karşısında bulundu | Kazdıkça tarih çıkıyor

O dönemde Yerebatan Parkı ve çevresinin düzenleme çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar çıkmasıyla genişletilen projede ilk olarak Su Terazisi'ne Valens Kemeri tarafından gelen bir su kanalı ortaya çıkarılmıştı.

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Dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor! Ayasofya’nın karşısında bulundu | Kazdıkça tarih çıkıyor

Halka açık bir şekilde devam eden çalışmaları turistler de ilgiyle izliyor.

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Dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor! Ayasofya’nın karşısında bulundu | Kazdıkça tarih çıkıyor

HAMAM OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Milyon Taşı'nın hemen arkasındaki arkeolojik kazılarda ise Bizans dönemine ait duvar kalıntıları çıktı.

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Dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor! Ayasofya’nın karşısında bulundu | Kazdıkça tarih çıkıyor

Hatta Osmanlı'nın yapıları inşa ederken Bizans duvarlarını gördükleri ve binanın daha sağlam bir şekilde yapılması için bu yapıları binaların temellerinde kullandıkları anlaşıldı.