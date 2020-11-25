Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en pahalı şehirleri | Dünyanın en pahalı şehirleri 2020 yılını kapsayan araştırmaya göre belli oldu. ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralandı. Listede Türkiye'den sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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