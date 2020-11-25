25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en pahalı şehirleri | Dünyanın en pahalı şehirleri 2020 yılını kapsayan araştırmaya göre belli oldu. ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralandı. Listede Türkiye'den sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:18
  • 1
  • 12
Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

Ajans Press'in, The Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

1-Zürih

  • 3
  • 12
Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

2-Paris

  • 4
  • 12
Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

3-Hong Kong

  • 5
  • 12
Dünyanın en pahalı şehirleri | İstanbul bakın kaçıncı sırada?

4-Singapur