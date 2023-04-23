Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler!

Mohaç Meydan Savaşı zaferi adını altın harflerle tarih kitaplarına yazdırdı. 2 saat süren tarihi zafer ile ilgili detaylar merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin tarihi öneme sahip olan Mohaç Meydan Muharebesi ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. İşte dünyanın en kısa süren meydan muharebesi...