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Haberler Galeri Deprem bölgesinde çocuklar "Minika Oyun Çadırları"nda eğleniyor!

Deprem bölgesinde çocuklar "Minika Oyun Çadırları"nda eğleniyor!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin hemen ardından destek için harekete geçen Turkuvaz Grubu, deprem bölgesinde oyun çadırları kurdu. Çocukların hayatına dokunulan çadırlarda yarışmalar düzenlenerek onların nitelikli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 15:05
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Minika Oyun Çadırı bayramda çocuklara moral oluyor

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, deprem bölgesinde kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına bayramda da dokunuyor. Minika, bayram boyunca da afet bölgesinde çocukların yüzü güldürebilmek adına keyifli aktiviteleri hayata geçiriyor.

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Minika Oyun Çadırı bayramda çocuklara moral oluyor

Çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açılan çadırlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebiliyor.

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Minika Oyun Çadırı bayramda çocuklara moral oluyor

İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.

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Minika Oyun Çadırı bayramda çocuklara moral oluyor

İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.

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Minika Oyun Çadırı bayramda çocuklara moral oluyor

"ÇOCUK İFTARI" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.