Dünyanın en iyi mutfakları sıralandı! Türk Mutfağı 88 ülkeyi geride bıraktı! İşte Anadolu'nun köklü lezzetleri...

Taste Atlas (Lezzet Atlası), her yıl dünya mutfaklarını ve geleneksel yemekleri sıralıyor. Türk mutfağı bu prestijli listeye damgasını vurdu. Dünya genelindeki en iyi mutfaklar arasındaki sıralamamızla bir kez daha adımızı duyurduk. Özellikle Cağ kebabı, en iyi geleneksel yemekler listesinde ilk 10'da yer alarak Türk mutfağının zengin lezzetlerini temsil etti. İşte sıralama...