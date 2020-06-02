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Haberler Galeri Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı 

Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, 3 ay aradan sonra yeniden kapılarını açtı.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 11:01
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Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mart ayı başında kapatılan müze ve ören yerleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açıldı.

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Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 aydır ziyarete kapalı olan Ahlat'taki 210 dönümlük alan üzerinde bulunan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, normalleşme süreci kapsamında yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı

Mezarlıkta yeniden ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, bir taraftan da ot temizleme çalışmaları sürüyor.

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Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

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Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı

Boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlığı ziyaret eden ziyaretçiler, yürüyüş yollarına çakılan sosyal mesafe uyarı levhalarını da dikkate alarak mezarlığı geziyor.