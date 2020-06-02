Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, 3 ay aradan sonra yeniden kapılarını açtı.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 11:01
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı yeniden kapılarını açtı