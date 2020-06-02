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Haberler Galeri CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

Bursa'da, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç, ruhsatsız tek katlı yapının yıkımını durdurmaya çalışınca zabıtalarla tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Sevinç'in yanındaki arkadaşı zabıta memuru Yusuf Ç.'ye tokat attı.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:37
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CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

Yıldırım ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Vakıf Mahallesi 1'inci Vefa Sokak'ta bulunan ruhsatsız tek katlı binayı yıkmak için bu sabah adrese gitti.

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CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

Daha önce 2 kez tutanak tutulmasına rağmen yıkılmayan binanın sahipleri, gelen zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

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CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

Zabıta ekipleri de yıkım kararını göstererek, yıkma işleminin gerçekleştireceklerini söyledi. Bunun üzerine bina sahipleri, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP'li Meclis uyesi Şahin Sevinç'i arayarak, yardım istedi.

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CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

Gelen Sevinç, zabıta ekipleri ile tartıştı, yıkımın yapılmayacağını söyledi. Zabıta ekipleri ise yıkım işleminin yasal olduğunu belirtti.

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CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

Tartışmanın büyümesi üzerine, Yusuf Ç. adlı zabıta memuru, Sevinç'in itiraz ve hakaretlerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.