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Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Danimarka'da sıradan bir bahçe çalışması, ülkenin bilinen en büyük Viking Çağı gümüş hazinesini ortaya çıkardı. Yaklaşık 1100 yıllık buluntunun içinde külçeler, takılar, sikkeler ve küçük bir Thor çekici yer alıyor.

Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı 1

Danimarka'nın Rebild bölgesinde bahçesinde zemin düzenlemesi yapan bir ev sahibi, toprağın altında yaklaşık 1100 yıldır saklı kalan büyük bir gümüş hazineye ulaştı. Nordjyske Museer'e göre 18,5 kilo ağırlığındaki ve yaklaşık 700 parça ile parçacıktan oluşan buluntu, ülkede bilinen en büyük Viking Çağı gümüş hazinesi. Koleksiyondaki eşyalar, 900'lü yıllarda gümüşün servet ve ödeme aracı olarak nasıl kullanıldığına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı 2

BAHÇEDE ÇALIŞMA YAPARKEN HAZİNE BULDU

Danimarka'nın Rebild bölgesinde yaşayan bir ev sahibinin bahçesinde yaptığı çalışma, yaklaşık 1100 yıldır toprak altında kalan Viking Çağı hazinesinin bulunmasıyla sonuçlandı. Kimliği açıklanmayan ev sahibi, bahçesinde taş döşeli yeni bir alan hazırlamak için otları, taşları ve çakılları temizlerken toprağın altında metal eşyalara rastladı.

Live Science haberine göre buluntuyu yapan kişi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yeni bir kiremitli veranda için inatçı otları, taşları ve çakılları temizlemekle geçen birkaç saatlik zorlu bir bahçe işi olacaktı, ancak hayatımın en büyük sürprizi oldu."

Bahçede başlayan çalışma kısa sürede arkeolojik bir keşfe dönüştü. Topraktan çıkarılan parçaların incelenmesiyle bunların Viking Çağı'na ait büyük bir gümüş hazinenin parçaları olduğu belirlendi.

Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı 3

18,5 KİLOLUK HAZİNEDE YAKLAŞIK 700 PARÇA VAR

Nordjyske Museer'in incelemesine göre hazinenin toplam ağırlığı 18,5 kiloyu aşıyor. Koleksiyonda yaklaşık 700 obje ve parça bulunuyor.

Buluntular arasında gümüş külçeler, takılar, bilezikler, kesilmiş gümüş parçaları, 47 tam sikke ile sikke parçaları ve küçük bir Thor çekici yer alıyor.

Hazinenin yaklaşık 320 parçasının, toplam 6,4 kilogram ağırlığındaki bölümü orijinal kil kabın içinde bulundu. Diğer parçalar ise kabın çevresindeki toprağa dağılmış halde ortaya çıkarıldı.

Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı 4

KÜÇÜK THOR ÇEKİCİ DİKKAT ÇEKEN PARÇALAR ARASINDA

Koleksiyon içindeki küçük Thor çekici, hazineden çıkan dikkat çekici eserlerden biri oldu. Viking Çağı'na ait bu tür objeler, dönemin İskandinav inanç dünyasında Thor ile ilişkilendiriliyor. Thor çekici genellikle korumayı simgeleyen ve sahibinin İskandinav tanrılarına bağlılığını gösteren bir işaret olarak yorumlanıyor.

Hazinedeki esas ağırlığı ise gümüş külçeler, takılar ve parçalanmış gümüş eşyalar oluşturuyor.

RUNİK YAZININ ANLAMI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Araştırmacılar gümüş külçelerden birinin üzerinde runik harflerle kazınmış bir yazı da tespit etti.

Yazının "hutu" şeklinde okunabileceği değerlendiriliyor. Ancak ifadenin kesin anlamı bilinmiyor. Bunun bir kişinin adı, sahibini gösteren bir işaret veya başka bir anlam taşıyan işaretleme olabileceği belirtiliyor.

Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı 5

SİKKELER HAZİNENİN YAŞINA İŞARET EDİYOR

Koleksiyondaki sikkeler, gümüş hazinenin hangi dönemde toprağa gömüldüğünün belirlenmesinde önemli veri sağlıyor.

Buluntular arasında İngiltere Kralı Edward the Elder döneminde basılmış iki Anglo-Sakson gümüş pennysi bulunuyor. Edward the Elder'ın 899-924 yılları arasındaki hükümdarlık döneminde basılan sikkeler, hazinenin 10. yüzyıla tarihlendirilmesinde kullanılan ipuçları arasında yer alıyor.

Nordjyske Museer, gümüş hazinenin 900'lü yıllarda kil bir kabın içine yerleştirilerek toprağa gömüldüğünü belirtiyor.

Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı 6

GÜMÜŞLERİN AĞIRLIĞI ÖNEMLİ BİR İPUCU VERDİ

Nordjyske Museer Kültürel Miras Müdürü Torben Sarauw, incelemelerden elde edilen sonucu şu sözlerle açıkladı:

"Gümüş eşyaların ağırlığını analiz ettiğimizde, hazine Viking Çağı'nın ekonomik uygulamaları hakkında bilgi veriyor. Hazine sadece güzel nesnelerden oluşmuyor. Çoğu, ağırlığa dayalı yapılandırılmış bir değer sisteminin parçası."

Viking Çağı'nda gümüş külçeler, takılar ve parçalanmış gümüşler hem değer saklamak hem de ödeme yapmak için kullanılabiliyordu. Bu sistemde gümüşün ağırlığı belirleyici unsurlar arasında bulunuyordu.

Bahçesinde çalışma yaparken buldu! Toprağın altından 1100 yıllık hazine çıktı 7

"VİKİNG ÇAĞI'NDAN KALMA BİR KASA BULMAK GİBİ"

Hazinenin araştırmacılar açısından önemi yalnızca 18,5 kilogramlık büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Eşyaların ağırlıklarına göre düzenlenmiş olması, Viking Çağı'ndaki servet biriktirme ve ödeme yöntemleri hakkında da veri sağlıyor.

Sarauw, buluntunun önemini şu ifadelerle anlattı:

"Bu hazine, Viking Çağı'nda gümüşün nasıl bir zenginlik ve ödeme aracı olarak işlev gördüğünü çok açık bir şekilde gösteriyor. Viking Çağı'ndan kalma bir kasa bulmak gibi."

HAZİNENİN NEDEN GÖMÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Yaklaşık 1100 yıl önce bu kadar büyük miktarda gümüşün neden toprağa gömüldüğü henüz belirlenemedi. Hazinenin bir Viking yerleşiminin yakınında, dönemin ulaşım güzergahlarından birinin çevresinde veya daha uzak ve gizli bir noktada saklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak buluntu alanının günümüzde yapılaşmış bir bölgede kalması, geniş kapsamlı arkeolojik araştırma yapılmasını engelliyor. Bu nedenle hazinenin gömüldüğü dönemde çevresinde hangi yapıların veya yerleşimin bulunduğuna ilişkin kesin bir sonuca ulaşılamıyor.

Bulunan gümüş eserler değerlendirilmek üzere Danimarka Ulusal Müzesi'ne gönderildi.

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