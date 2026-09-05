Danimarka'nın Rebild bölgesinde bahçesinde zemin düzenlemesi yapan bir ev sahibi, toprağın altında yaklaşık 1100 yıldır saklı kalan büyük bir gümüş hazineye ulaştı. Nordjyske Museer'e göre 18,5 kilo ağırlığındaki ve yaklaşık 700 parça ile parçacıktan oluşan buluntu, ülkede bilinen en büyük Viking Çağı gümüş hazinesi. Koleksiyondaki eşyalar, 900'lü yıllarda gümüşün servet ve ödeme aracı olarak nasıl kullanıldığına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

Bahçede başlayan çalışma kısa sürede arkeolojik bir keşfe dönüştü. Topraktan çıkarılan parçaların incelenmesiyle bunların Viking Çağı'na ait büyük bir gümüş hazinenin parçaları olduğu belirlendi.

"Yeni bir kiremitli veranda için inatçı otları, taşları ve çakılları temizlemekle geçen birkaç saatlik zorlu bir bahçe işi olacaktı, ancak hayatımın en büyük sürprizi oldu."

Live Science haberine göre buluntuyu yapan kişi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Danimarka'nın Rebild bölgesinde yaşayan bir ev sahibinin bahçesinde yaptığı çalışma, yaklaşık 1100 yıldır toprak altında kalan Viking Çağı hazinesinin bulunmasıyla sonuçlandı. Kimliği açıklanmayan ev sahibi, bahçesinde taş döşeli yeni bir alan hazırlamak için otları, taşları ve çakılları temizlerken toprağın altında metal eşyalara rastladı.

Hazinenin yaklaşık 320 parçasının, toplam 6,4 kilogram ağırlığındaki bölümü orijinal kil kabın içinde bulundu. Diğer parçalar ise kabın çevresindeki toprağa dağılmış halde ortaya çıkarıldı.

Buluntular arasında gümüş külçeler, takılar, bilezikler, kesilmiş gümüş parçaları, 47 tam sikke ile sikke parçaları ve küçük bir Thor çekici yer alıyor.

Nordjyske Museer'in incelemesine göre hazinenin toplam ağırlığı 18,5 kiloyu aşıyor. Koleksiyonda yaklaşık 700 obje ve parça bulunuyor.

KÜÇÜK THOR ÇEKİCİ DİKKAT ÇEKEN PARÇALAR ARASINDA

Koleksiyon içindeki küçük Thor çekici, hazineden çıkan dikkat çekici eserlerden biri oldu. Viking Çağı'na ait bu tür objeler, dönemin İskandinav inanç dünyasında Thor ile ilişkilendiriliyor. Thor çekici genellikle korumayı simgeleyen ve sahibinin İskandinav tanrılarına bağlılığını gösteren bir işaret olarak yorumlanıyor.

Hazinedeki esas ağırlığı ise gümüş külçeler, takılar ve parçalanmış gümüş eşyalar oluşturuyor.

RUNİK YAZININ ANLAMI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Araştırmacılar gümüş külçelerden birinin üzerinde runik harflerle kazınmış bir yazı da tespit etti.

Yazının "hutu" şeklinde okunabileceği değerlendiriliyor. Ancak ifadenin kesin anlamı bilinmiyor. Bunun bir kişinin adı, sahibini gösteren bir işaret veya başka bir anlam taşıyan işaretleme olabileceği belirtiliyor.