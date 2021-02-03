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Dünya bu olayı konuşuyor: O kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı

Son dakika haberi... İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı koronavirüse (COVID-19) yakalanmayı yasakladı.

DHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 15:12
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Dünya bu olayı konuşuyor: O kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da alınan karar şaşkınlığa neden oldu.

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Dünya bu olayı konuşuyor: O kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı

Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki belediye başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.

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Dünya bu olayı konuşuyor: O kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı

ŞAŞIRTAN GEREKÇE

Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi Belediye Başkanı Piras, " Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak" dedi.

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Dünya bu olayı konuşuyor: O kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu.

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Dünya bu olayı konuşuyor: O kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.