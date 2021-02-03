Dünya bu olayı konuşuyor: O kasabada koronavirüse yakalanmak yasaklandı

ŞAŞIRTAN GEREKÇE

Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi Belediye Başkanı Piras, " Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak" dedi.