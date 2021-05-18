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Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı

Dünyayı sallayan fotoğraf! Bilim insanlarını çaresiz bırakan fotoğraflar dünya basınının gündemine oturdu. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 05:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 05:28
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Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünyanın dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

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Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı

Norveç semalarında görülen bu gizemli turkuvaz ışıklar, çevrede oturanların kafasını epey kurcalamıştı. Kimileri bu ışığın füze denemesinden kaynaklandığını düşünürken kimileri de UFO olduğuna inanmıştı.

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Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde turuncu renkli uçan cisimler görülmüştü.

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Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı

15 yaşındaki bu çocuk gerçek anlamda kan ağlıyor. ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan çocuk günde 3 kere kendi kontrolü dışında kan ağlıyor.

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Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı

Mayıs 2009'da İngiltere'nin Liverpool kentinde turuncu renkli yuvarlak nesnelerin UFO olduğu iddia edilmişti.