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Haberler Galeri 2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. 2 farklı kategoride ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, 18 Mayıs'ta satışa çıkacak ürünlerin listesini paylaştı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM'de salı kampanyaları neler?

Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:54
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2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

BİM'de salı günü indirimleri neler? BİM 18 Mayıs 2021 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftadan itibaren sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda tekstil ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Haftanın kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden kampanyalı ürünler listesini araştırıyor. Güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı

• S-M-L-XL beden

Kaktüs Temalı Terlik

• 36-37-38-39-40 numara

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2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap

• 36-40 numara

Babet Çorabı

• 36-40 numara

Makyaj Organizeri

• 360 derece dönebilen

  • 4
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2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

Dudak Balmı

Rebul Bardak Mum

Kaktüs Figürlü Kırlent

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2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

Naturalove Oyuncak Peluş Yastık

Bambu Kapaklı Cam Kupa

Takı Askılığı

Dekoratif Obje