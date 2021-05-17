2 farklı kategoride sürpriz indirim! BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var? Yarından itibaren...

BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. 2 farklı kategoride ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, 18 Mayıs'ta satışa çıkacak ürünlerin listesini paylaştı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM'de salı kampanyaları neler?

Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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