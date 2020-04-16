Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bu kapsamda berberler, kahveler ve spor salonları gibi bazı yerler kapatıldı. Kapatılan mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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