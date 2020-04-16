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Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bu kapsamda berberler, kahveler ve spor salonları gibi bazı yerler kapatıldı. Kapatılan mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 14:16
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Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

Düğünler, kahveler, spor salonları, berberler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Son günlerde arama motoru Google'da en çok aranılan konular arasında kapatılan mekanların hangi tarihte açılacağı oldu. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

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Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

İŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Son günlerde arama motoru Google'da en çok aranılanlar arasında kapalı mekanların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Ancak, kahvehaneler, spor salonları ve berberler gibi kapalı mekanların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.

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Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

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Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,

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Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,