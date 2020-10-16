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Dualı Cuma mesajları: 2020 en yeni ve resimli cuma mesjaları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her cuma olduğu gibi bugünde cuma mesajları en çok tercih edilen paylaşım araçları arasında. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı göndererek cumalarını tebrik ederler. Bu mübarek güne özel dualı ve resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte eşe ve dosta gönderilebilecek dualı 2020 cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:11
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