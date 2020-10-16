* Rabbim sen unutan kullari-ından etme bizi,dara dusunce hatirlayan kullardan etmi bizi yuce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz Mubarek Olsun

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun Cumanız Mübarek Olsun

* Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.