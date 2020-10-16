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Dualı Cuma mesajları: 2020 en yeni ve resimli cuma mesjaları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her cuma olduğu gibi bugünde cuma mesajları en çok tercih edilen paylaşım araçları arasında. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı göndererek cumalarını tebrik ederler. Bu mübarek güne özel dualı ve resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte eşe ve dosta gönderilebilecek dualı 2020 cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:11
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Dualı Cuma mesajları: 2020 en yeni ve resimli cuma mesjaları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s) döneminden günümüze kılına gelmiş farz namaz olan cuma namazı, öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öncesinde vatandaşlar birbirlerinin cumasını kutlamak için cuma mesajı paylaşımı yaparlar. En yeni mesajları arıyorsanız sayfamıza göz atabilirsiniz. İşte en yeni ve resimli dualı cuma mesajları...

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Dualı Cuma mesajları: 2020 en yeni ve resimli cuma mesjaları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2020

* Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

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Dualı Cuma mesajları: 2020 en yeni ve resimli cuma mesjaları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* Rabbim sen unutan kullari-ından etme bizi,dara dusunce hatirlayan kullardan etmi bizi yuce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz Mubarek Olsun

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun Cumanız Mübarek Olsun

* Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.' Cumamız Mubarek olsun inşallah.

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Dualı Cuma mesajları: 2020 en yeni ve resimli cuma mesjaları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

* Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

* Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar

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Dualı Cuma mesajları: 2020 en yeni ve resimli cuma mesjaları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

* Allah'u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma namazı vaktinde alış* veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah.

* Cennetine davet et Allahim kabrimizde rahatlik, siratta selamet, tatli canimiz sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle Hayırlı Cumalar