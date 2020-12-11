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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dualı cuma mesajları: 2020 en güzel, anlamlı kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Dualı cuma mesajları: 2020 en güzel, anlamlı kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, mübarek cuma gününden cuma tebriği için kullanılan güzel bir paylaşım aracıdır. Cuma günü, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) ifade edildiği gibi üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gündür. Cuma; kelime olarak "toplamak, toplanmak" anlamlarına gelir. En güzel ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik. Bu mübarek günde sevdiklerinize en güzel dileklerinizi ve en içten dualarınızı haberimizde Cuma mesajları içinden seçerek iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:17
Cuma gününe erişmenin sevincini yaşayan İslam alemi, bu mübarek günü ibadetle geçirecek. Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan cuma gününde, cuma mesajları ön plana çıkıyor. Sosyal medya aracılığıyla ya da SMS olarak cuma mesajı paylaşan vatandaşlar, internet üzerinden en yeni içeriklere erişmek istiyor. Bizde sizler için dualı, kısa ve öz cuma mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte eşe ve dosta gönderilebilecek en yeni cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI
Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..
Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar.
Gece gökteki yıldızlar nasıl görünürse, gök ehli de yeryüzünde zikir edilen evleri öylece görürler. Ebu Hüreyre (r.a ) Hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun.Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
Geldim o büyük dergâhına yâ Rab! Ağlatma bizi mübarek cumâ hatırına lutfet… Kullukta bu Seyrî değil erbab, Reddetme, bu günakar kulu affet! Hayırlı Cumalar …
Mevlana diyor Ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar.
Bugün Bayram Olsun. Hüzünler Dönüşsün Sevince. Rabbim Yaralarımızı Sarsın Rauf Adıyla, Kalbimizdeki Marazları Gidersin Şafi Namıyla, Cumanız Mübarek Olsun!
Allah'ım! Dilediğini veren, dilediğini de alan o büyük kudretin ile hayatımıza bereket ihsan eyle. Hayırlı Cumalar.