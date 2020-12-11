Piyasa değeri dudak uçuklattı! 1996 model otomobiline yoğun ilgiden dışarı çıkmaya utanıyor

PİYASA DEĞERİ...

Modifiye araç tutkusu olduğunu belirten Özen, "Bu arabayı Çanakkale'den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer. Baya ilgi çekiyor. Geçenlerde içinde otururken 3 kişi geldi, bu araca ne olmuş diye inceliyorlardı. Hatta, 'Aracına boyasız biniyor' gibi söylemlerde bulundular. caddeye çıktığım zaman ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Şu anda bu aracın 65 ile 70 bin lira gibi bir piyasası var. Orijinali ise 40 ile 45 bin lira civarında" dedi.