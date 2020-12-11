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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Piyasa değeri dudak uçuklattı! 1996 model otomobiline yoğun ilgiden dışarı çıkmaya utanıyor Piyasa değeri dudak uçuklattı! 1996 model otomobiline yoğun ilgiden dışarı çıkmaya utanıyor
Tokat'ta
modifiye araç tutkunu Sadullah Özen'in (34), 1996 model otomobili görenleri hayrete düşürüyor. Boyasız ve paslanmış gibi görünen otomobilin piyasa değeri ise dudak uçuklattı. Özen, aracına yoğun ilgiden utandığı için birkaç gün binemediğini belirtti. Giriş Tarihi: 11.12.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 08:59
Kent merkezinde acentecilik yapan Sadullah Özen, 1996 model modifiyeli otomobil satın aldı. Eskimiş ve paslanmış, boyasız bir görüntüye sahip gibi görünen modifiye otomobil dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıra dışı modifiyesi ile otomobil kentte yoğun ilgi gördü.
PİYASA DEĞERİ...
Modifiye araç tutkusu olduğunu belirten Özen,
"Bu arabayı Çanakkale'den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer. Baya ilgi çekiyor. Geçenlerde içinde otururken 3 kişi geldi, bu araca ne olmuş diye inceliyorlardı. Hatta, 'Aracına boyasız biniyor' gibi söylemlerde bulundular. caddeye çıktığım zaman ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. Şu anda bu aracın 65 ile 70 bin lira gibi bir piyasası var. Orijinali ise 40 ile 45 bin lira civarında" dedi. YOĞUN İLGİDEN ARACA BİNEMEDİM
Özen, gösterilen ilgi yoğun olunca utandığı için aracına birkaç gün binemediğini belirterek,
"Aracı getirdim, ilk 3-4 gün binmedim. Evin önünde durdu. Sigortasını, muayenesini yaptırdık. Aracın rengi zaten ruhsata işli. Kahverengi gri olarak geçiyor. Aracıma binmekten çekindim. Böyle bir araca binmek, büyük şehirlerde dikkat çekmiyor ama küçük şehirlerde genel olarak dikkat çekiyor. Başka bir aracım daha var. Buna her zaman binmiyorum. Büyük bir ilgi var, ondan dolayı ben de rahatsız oluyorum. Ama genç arkadaşlara tavsiye ederim. Dikkat çekmek isteyen arkadaşlara tavsiyede bulunuyorum. Araca binerken, çekinerek biniyorum. Ön güneşliğini indiriyorum gözükmemek için. Caddede o şekilde tur artıyorum" diye konuştu.