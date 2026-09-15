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Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de bazı küçük şehirler, nüfuslarını artırmak için taşınanlara nakit para ve çeşitli avantajlar sunuyor. Portland'dan Muncie'ye taşınan Brianna Beyrouti, aldığı 5 bin dolarlık destekle daha düşük yaşam maliyetine kavuşurken ilk kez ev sahibi oldu. Üstelik bazı bölgelerde yeni taşınanlara ücretsiz sinema bileti, restoran kuponu ve spor salonu üyeliği gibi imkanlar da sağlanıyor.

Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu 1

ABD'de yüksek yaşam maliyetleri, birçok kişiyi büyük şehirlerden daha küçük yerleşimlere yönlendiriyor. Bazı şehir ve kasabalar ise nüfuslarını artırmak amacıyla taşınmak isteyenlere çeşitli maddi destekler sunuyor.

Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu 2

Portland, Oregon'da yaşayan Brianna Beyrouti de bu fırsatlardan yararlanarak iki çocuğuyla birlikte yaklaşık 2 bin mil uzaklıktaki Muncie, Indiana'ya taşındı. Daha önce adını bile duymadığı Muncie'ye yerleşen Beyrouti, aynı bankada uzaktan çalışmaya devam etti ve yıllık 107 bin dolarlık gelirinde değişiklik olmadı.

Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu 3

5 BİN DOLARLIK TAŞINMA DESTEĞİ ALDI

BBC'de yer alan habere göre Muncie yönetimi, Indiana dışından gelen uzaktan çalışanları şehre çekmek amacıyla 5 bin dolarlık taşınma desteği sağlıyor.

Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu 4

Beyrouti, Portland'da bir daire için aylık 1.290 dolar kira öderken Muncie'de satın aldığı müstakil evin mortgage, konut sigortası ve emlak vergisi dahil aylık toplam maliyetinin 1.100 dolar olduğunu belirtti. Indiana'daki daha düşük gelir vergisinin yanı sıra otomobil sigortası ve enerji faturalarının da azalmasıyla Beyrouti'nin aylık yaklaşık 600 dolar tasarruf ettiği aktarıldı.

Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu 5

"HAYATIMI DAHA DOLU DOLU YAŞAYABİLİYORUM"

Beyrouti, taşınmanın ardından yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığını belirterek, "Artık hayatımı eskisinden daha fazla yaşayabiliyorum. Çocuklarım bir şey istediğinde evet deme konusunda çok daha istekliyim. Yaşam kalitem büyük ölçüde arttı" ifadelerini kullandı.

Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu 6

Beyrouti, ilk kez ev sahibi olmanın yanı sıra çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebildiğini ve maddi açıdan rahatladığını belirtti.

Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu 7

ÜCRETSİZ SİNEMA BİLETİ VE RESTORAN KUPONU

ABD'deki taşınma destekleri yalnızca nakit ödemelerle sınırlı değil. Muncie'nin de aralarında bulunduğu bazı küçük şehir ve kasabalar, yeni sakinleri çekebilmek için ücretsiz sinema biletleri ve restoran kuponları gibi çeşitli imkanlar sunuyor.

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