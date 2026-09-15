Bu şehre taşınana 5 bin dolar veriliyor! Daha önce hiç duymadığı yerde ev sahibi oldu

ABD'de bazı küçük şehirler, nüfuslarını artırmak için taşınanlara nakit para ve çeşitli avantajlar sunuyor. Portland'dan Muncie'ye taşınan Brianna Beyrouti, aldığı 5 bin dolarlık destekle daha düşük yaşam maliyetine kavuşurken ilk kez ev sahibi oldu. Üstelik bazı bölgelerde yeni taşınanlara ücretsiz sinema bileti, restoran kuponu ve spor salonu üyeliği gibi imkanlar da sağlanıyor.

ABD'de yüksek yaşam maliyetleri, birçok kişiyi büyük şehirlerden daha küçük yerleşimlere yönlendiriyor. Bazı şehir ve kasabalar ise nüfuslarını artırmak amacıyla taşınmak isteyenlere çeşitli maddi destekler sunuyor.

Portland, Oregon'da yaşayan Brianna Beyrouti de bu fırsatlardan yararlanarak iki çocuğuyla birlikte yaklaşık 2 bin mil uzaklıktaki Muncie, Indiana'ya taşındı. Daha önce adını bile duymadığı Muncie'ye yerleşen Beyrouti, aynı bankada uzaktan çalışmaya devam etti ve yıllık 107 bin dolarlık gelirinde değişiklik olmadı.

5 BİN DOLARLIK TAŞINMA DESTEĞİ ALDI BBC'de yer alan habere göre Muncie yönetimi, Indiana dışından gelen uzaktan çalışanları şehre çekmek amacıyla 5 bin dolarlık taşınma desteği sağlıyor.

Beyrouti, Portland'da bir daire için aylık 1.290 dolar kira öderken Muncie'de satın aldığı müstakil evin mortgage, konut sigortası ve emlak vergisi dahil aylık toplam maliyetinin 1.100 dolar olduğunu belirtti. Indiana'daki daha düşük gelir vergisinin yanı sıra otomobil sigortası ve enerji faturalarının da azalmasıyla Beyrouti'nin aylık yaklaşık 600 dolar tasarruf ettiği aktarıldı.